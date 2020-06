Nueva normalidad: aforo del 75% en piscinas en Navarra y grupos con un máximo de 25 personas

Actualizada 20/06/2020 a las 11:37

LAS piscinas que decidan abrir este verano no podrán sobrepasar el 75% de su aforo, siempre y cuando se respete la distancia mínima de seguridad de 1,5 metros. Pero, en el caso de que no se pueda cumplir la distancia, se reducirá el aforo lo que fuera necesario. La normativa, diseñada por el Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra, afecta directamente a 257 piscinas de uso público (municipales, de sociedades, hoteles y campings).



Para calcular el aforo se debe tener en cuenta el Código Técnico de Edificación, que establece 4 m2 por persona en la zona verde; 2 m2 por persona en los vasos de agua y 3 m2 por persona en los vestuarios. Por eso, el aforo se reducirá al 75% en cada una de las mencionadas zonas y, además, la cifra de aforo permitido se deberá mostrar, en un cartel visible, en cada una de las áreas.



Si alguna instalación de piscina lo considera necesario, en aras de controlar el aforo, tiene la opción de establecer turnos, para lo que se recomienda que las personas de cada turno no se crucen en las horas de entrada y salida.



Mascarilla en ocasiones



Las piscinas deberán “favorecer” en las zonas de estancia de los usuarios, como la zona verde, “una distribución espacial” para garantizar la distancia de seguridad de al menos 1,5 metros “entre los usuarios no convivientes”, algo que se puede llevar a cabo mediante señales en el suelo o marcas similares. En esta distribución espacial se debe evitar zonas de alta densidad de grupos de personas, por lo que no podrán superar las 25 personas.



La normativa establece, como norma general, que en el caso de que no sea posible mantener la distancia física en cualquiera de las zonas se utilice la mascarilla.



El personal, responsable



El personal de la instalación es el responsable de hacer cumplir la distancia de seguridad. Todos los objetos personales como toallas y bolsos deben permanecer dentro del perímetro de seguridad de 1,5 metros, evitando el contacto con el resto de usuarios.



Menores de 8 años, siempre vigilados



Los niños menores de 8 años deben estar siempre acompañados de un adulto y permanecer en el espacio de la unidad familiar. Fuera de ese espacio mantendrán la distancia social y queda prohibida la presencia de niños que no estén vigilados por adultos en los vasos de chapoteo.



Urbanizaciones y chalés



Las piscinas en urbanizaciones de vecinos (hay unas 70) se deben adaptar al máximo a esta normativa en la medida de sus posibilidades. Se aconseja establecer un cronograma de uso, con días u horas alternas, para las diferentes viviendas, para usar la instalación sin comprometer el aforo seguro. Las piscinas de unifamiliares de uso privado quedan exentas de estas obligaciones.

RÍOS | Respetar la distancia física, primordial

Las zonas de baños, ríos, embalses y similares, sobre todo, se exige el mantener la distancia de seguridad y, si no es posible, el uso de mascarilla. Cada persona debe establecer un perímetro de seguridad alrededor de tus enseres y no se permiten grupos de más de 25 personas. Zonas de baño son: río Urederra, la Balsa de la Morea (Beriáin), el río Araxes (en Betelu), el río Esca (Burgui), río Aragón, el manantial Agua Salada (Estella), el embalse de Alloz (en Lerate), el Barranco de la Foz de Benasa (Navascués), la Balsa el Pulguer (Tudela) y el río Uztárroz.



OBLIGACIONES



El ISPLN prevé regalar 1.000 carteles informativos. Las piscinas deben colocarlos para informar de las normas (distancia social, lavado de manos y que una persona con síntomas no debe acudir)



En la entrada ofrecer desinfectante y en los aseos y vestuarios habrá jabón líquido, geles, papel desechable y papeleras pedal. Se evitarán secadores de mano u otro material que se comparta.



Limpieza diaria de parques infantiles o zonas de juego y las atracciones acuáticas.



Limpieza 3 veces al día y con registro de superficies en contacto frecuente con las manos (pomos, barandillas, taquillas, fuentes de agua, bancos, mesas y sillas exteriores, grifería, etc). El registro, a disposición de las autoridades, debe incluir la hora y la firma del operario.

Te puede interesar

Te puede interesar

Te puede interesar