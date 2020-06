Actualizada 12/06/2020 a las 17:59

El director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, Martín Zabalza, ha defendido el trabajo "discreto" que realiza la dirección general para "deslegitimar la violencia" ante las críticas de Navarra Suma, que cree que "no cabe el silencio" ante las protestas que ha habido en las últimas semanas en apoyo al preso de ETA Patxi Ruiz, condenado por el asesinato de Tomás Caballero.

En una comisión parlamentaria, solicitada por NA+, Zabalza ha condenado "las humillaciones a las víctimas y las agresiones a sedes de partidos o domicilios" registradas en las últimas semanas en Navarra y País Vasco y ha afirmado que su "silencio" en torno a estos hechos es "un grito, un trabajo diario, no intentar imponer nada a nadie, no intentar justificar nada, condenar lo que hay que condenar y trabajar por la convivencia".

"Frente al ruido defiendo el silencio, pero el silencio no para ocultar nada, no es silencio cobarde, sino el silencio para escuchar al que piensa distinto a mí, poner en valor la palabra y el diálogo frente al grito y la imposición de argumentos sin escuchar otros", ha manifestado.

Según ha indicado, "nuestro trabajo en la Dirección de Paz, Convivencia y Derechos Humanos es discreto, intenso y de mucho diálogo", por eso, ha pedido a "todos los grupos parlamentarios que nos den una oportunidad".

Martín Zabalza ha comenzado su intervención destacando que "en época de crisis afloran los radicalismos" y que "los extremos radicales a izquierda y a derecha se retroalimentan en una buscada estrategia de acción-reacción".

"Cuando se produce esta conjunción de factores hay una consecuencia empírica profundamente negativa, se deteriora la convivencia en la sociedad", ha advertido Zabalza, para remarcar que "si a esto se suma una buscada opción política de estrategia de la crispación el panorama de la convivencia se complica cada vez más".

En este sentido, ha agregado que "si a este escenario le unimos una deslegitimación institucional que consiste en negar desde determinados sectores los legítimos acuerdos parlamentarios que un gobierno adopta libremente, se genera un nuevo escenario de incertidumbre, impide el consenso y dificulta una vez más el marco de convivencia".

"Radicalismos, más estrategia de la crispación, más deslegitimación institucional es una fórmula letal para la salud democrática", ha sostenido el director general de Paz y Convivencia, para insistir en la idea de que "frente al ruido" defiende "el silencio".

Asimismo, Martín Zabalza ha afirmado que "no caben las humillaciones a las víctimas, ni mucho menos agresiones a sedes de partidos o domicilios de nadie" y ha remarcado que "es evidente que estamos trabajando, aunque a veces no se nos vea, para evitar todo esto que usted condena -en alusión a Iñaki Iriarte (NA+)- y yo también".

Ha incidido así en que "estamos trabajando para distender cualquier clima de tensión, para deslegitimar la violencia, defender la memoria y dignidad de las víctimas", un trabajo "de todos los días en un proceso continuo de diálogo con todos, sin exclusión". "No queremos entrar en estrategias políticas de acción-reacción de los extremos, ni de izquierda extrema ni de extrema derecha, que nadie humille a las víctimas pero que tampoco nadie las manipule", ha apuntado.

En este sentido, ha condenado a "todos los que como ATA justifican la violencia de persecución y el discurso de odio" y ha manifestado que "hay vivas que suenan a mueras y nosotros más que de vivas somos de vivir, eso sí, de vivir en paz y convivencia, respetando los derechos humanos y por eso trabajamos todos los días aunque hay veces que no se nos escuche, dialogando todos los días".

Así, ha llamado a los partidos a "trabajar todos juntos sin exclusiones de nadie en un proceso de convivencia entre diferentes" y ha destacado que "si somos capaces de hacerlo quedarán autoexcluidos los violentos, los que vulneran los derechos humanos y lo que no creen en la democracia".

NA+: "HABRÁ QUE ALZAR LA VOZ, NO CABE EL SILENCIO"

En el turno de los grupos parlamentarios, Iñaki Iriarte, de Navarra Suma, ha afirmado que sabe "perfectamente" que a Zabalza no le agradan las manifestaciones que se han producido, pero ha considerado que "puede hacer mucho más cuando estos hechos se producen". "Como es un cargo político le toca hacer declaraciones políticas cuando se producen estos ataques a la convivencia. Habrá que alzar la voz, no cabe el silencio", ha remarcado. Además, ha considerado que el delegado del Gobierno en Navarra, José Luis Arasti, "tenía que haber hecho todo lo posible" para prohibir esos actos en apoyo a Patxi Ruiz y ha considerado que es "muy grave que no lo hiciera".

Por parte del PSN, Inma Jurío ha contestado a Iriarte que "no hay más sordo que el que no quiere oír" y ha compartido "el mensaje político lanzado por Zabalza". "En esta crisis resurgen extremos que se retroalimentan, que vienen tanto de la extrema izquierda como de la extrema derecha y a esto se unen estrategias políticas de partidos para ir generando una confrontación y una crispación", ha censurado Jurío.

Asimismo, ha condenado "sin ningún tipo de ambigüedad todos estos actos violentos que se han producido" en Navarra y ha defendido que desde la Delegación del Gobierno "se han prohibido todas las concentraciones menos una, la primera".

Desde Geroa Bai, Jabi Arakama ha defendido el trabajo realizado por la Dirección General de Paz y Convivencia y ha afirmado que su coalición "siempre ha abogado por el respeto escrupuloso de los derechos humanos de todas las personas". En este sentido, ha afirmado que "podemos compartir reclamaciones en torno a los derechos humanos que se han hecho estas semanas como el fin de la dispersión, pero siempre desde el máximo respeto a la historia y a sus víctimas". "Esto es algo que desgraciadamente no se ha hecho", ha afirmado Arakama, quien ha considerado "intolerable" que "tengamos que oír gritos como 'Patxi gudari'".

Por parte de EH Bildu, Bakartxo Ruiz ha valorado el "diálogo constructivo de avanzar" expresado por Martín Zabalza y ha enmarcado esta comparecencia en "las urgencias partidarias que tiene Navarra Suma y UPN". "No voy a entrar en sus provocaciones y en alimentar ese ruido que es el que pretende", le ha dicho a Iriarte, para remarcar que EH Bildu "defiende las vías pacíficas y democráticas". Se ha referido, además, a la situación de los presos y ha considerado que "lo que sí tiene urgencia vital es acabar con una situación de excepcionalidad en política penitenciaria".

En representación de Podemos, Ainhoa Aznárez ha agradecido el "talante" del director general de Paz y Convivencia y ha pedido a los parlamentarios de Navarra Suma, especialmente a los de UPN, que digan "dónde se sitúan ahora mismo en el marco político, si se sitúan con los verdugos, los sucesores ideológicos del franquismo". Ha considerado que "cualquier tipo de violencia nunca es el camino" y ha pedido "altura política y dejar la confrontación y el ruido político inútil".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha afirmado que "no tienen ninguna justificación las expresiones violentas en relación a la situación de Patxi Ruiz" y ha lamentado "el dolor intenso y profundo que ha producido en los familiares de Tomás Caballero". "Se han de respetar los derechos de los presos, independientemente del delito que haya cometido, pero condenamos y rechazamos cualquier tipo de intento de intimidación y ataque a partidos políticos o ciudadanos", ha manifestado.