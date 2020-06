¿Cuándo entramos en la 'nueva normalidad'?

Actualizada 12/06/2020 a las 10:52

Si todo transcurre según lo previsto y las cifras acompañan, buena parte de España entrará próximamente en la denominada por Pedro Sánchez 'nueva normalidad', una etapa que sucederá al proceso de desescalada y que, pese a que se mantendrán algunas restricciones y habrá que seguir respetando las medidas de seguridad, se parecerá un poco más al mundo tal y como lo conocíamos antes de la pandemia.

Entonces, ¿cuándo empieza la 'nueva normalidad'? Aunque en regiones en las que el proceso ha ido más lento es posible que se suprima la fase 3 de desescalada, lo cierto es que la 'nueva normalidad' comenzará en España el próximo domingo 21 de junio, una vez acabe la fase 3 en buena parte del territorio nacional, según anunció en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa: "Si las cosas evolucionan en la línea que están evolucionando, el 21 de junio se van a dar las condiciones para que en toda España se pueda entrar en una nueva normalidad y por tanto se dé fin al estado de alarma".

"En la nueva normalidad no hay mando único; de hecho, ya no lo hay ahora. Las comunidades en la fase 3 ya tienen la facultad de levantar el estado de alarma cuando lo consideren oportuno", según Illa, de manera que la decisión sobre la superación de la fase 3 dependerá exclusivamente de cada gobierno autonómico. En Navarra, de momento, no hay noticia de un adelanto y el paso a la 'nueva normalidad' se producirá en la fecha prevista, el 21 de junio.

Esta semana se anunciaron los primeros detalles del borrador del real decreto de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis de la covid-19, que fue aprobado el pasado martes en el Consejo de Ministros, que establece el marco jurídico de la 'nueva normalidad'. El dato más llamativo tiene que ver con su vigencia. Según el texto, la 'nueva normalidad' se mantendrá hasta que el Gobierno declare "de forma motivada, habiendo escuchado a las comunidades en el seno del Consejo Interterritorial de Salud y previo informe del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), que esta crisis sanitaria ha concluido".

