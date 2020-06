¿Cuándo acaba el estado de alarma en España?

Actualizada 16/06/2020 a las 10:41

¿Cuándo termina el estado de alarma? ¿Cuándo entramos en la llamada 'nueva normalidad'? Preguntas como estas se suceden estos días, a menos de una semana de que el país entero deje atrás el proceso de desescalada después de que este lunes lo hiciera Galicia.

Hay que tener en cuenta que no se debe confundir el fin del proceso de desescalada con el término del estado de alarma. El Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, por el que se prorrogaba el estado de alarma exponía que dicha prórroga se entendería "desde las 00:00 horas del día 7 de junio de 2020 hasta las 00:00 horas del día 21 de junio de 2020". En otras palabras: el estado de alarma termina exactamente a medianoche del próximo sábado al domingo, con lo que el domingo 21 ya no habrá restricciones y podremos empezar a desplazarnos con libertad por todo el territorio nacional. El estreno de la 'nueva normalidad', en cambio, no se producirá hasta el lunes 22 de junio. ¿Por qué? Porque las fases de desescalada comprendían semanas completas y la tercera y última dura, según el plan inicial, del lunes 8 de junio al domingo 21, ambos incluidos.

La llegada de la 'nueva normalidad', un día después de que termine el estado de alarma, será efectiva en toda España pese a que todavía algunos territorios no hayan completado todas las fases de la desescalada, como el área metropolitana de Barcelona o la Comunidad de Madrid. Así lo explicó el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en rueda de prensa el pasado viernes 12 de junio.

A partir de ese momento, serán las administraciones autonómicas las encargadas de adoptar y gestionar las medidas sanitarias para evitar posibles rebrotes de la COVID-19 en la tan esperada 'nueva normalidad'.

