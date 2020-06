Un nuevo fallecimiento rompe once días sin víctimas por coronavirus en Navarra

Actualizada 10/06/2020 a las 18:30

Navarra ha registrado en las últimas 24 horas un nuevo fallecido por coronavirus, rompiendo la tendencia de los últimos once días sin fallecidos, según los datos facilitados por el Gobierno de Navarra. Además, se han registrado cuatro nuevos casos de Covid-19 en el último día.

El fallecimiento ha sido contabilizado después de que el equipo técnico que analiza cada caso concluyera que, pese a que se trata de una persona con un episodio positivo antiguo, su fallecimiento, ocurrido tras un nuevo ingreso, puede considerarse derivado de complicaciones producidas por este virus. Con este último caso, el número total de fallecidos registrados asciende a 516.

Navarra llevaba desde el día 29 de mayo sin registrar decesos por Covid-19. No obstante, el Gobierno foral ha asegurado en una nota que, "dadas las circunstancias del caso, la situación no ha experimentado un cambio relevante a efectos epidemiológicos, ya que no se trata de un caso diagnosticado en los últimos 14 días, y confirma la valoración de último boletín epidemiológico emitido el martes por Salud Pública".

Según este boletín, Navarra está en "una situación de incidencia por debajo del umbral" y "se detecta transmisión esporádica". En cuanto a mortalidad, se señala que "desde finales de abril se mantiene en valores normales". Navarra y el Ministerio están trabajando para ajustar y confluir las series históricas de casos y fallecimientos.

El Ministerio de Sanidad no contabiliza ningún fallecido en Navarra en el último día y mantiene la cifra total de muertes en 490. Sí coincide con el Gobierno foral en que se han registrado cuatro casos nuevos en las últimas 24 horas.

Según los datos del Gobierno de Navarra, con los cuatro nuevos positivos, la Comunidad foral acumula un total de 5.340 casos de coronavirus. Además, registra 48 hospitalizaciones, cuatro menos que el día anterior, descenso que se ha producido en los ingresos en planta, donde actualmente hay 36 personas. Otras nueve personas están ingresadas en la UCI y tres más se encuentran en hospitalización a domicilio. En las últimas 24 horas se han registrado 188 nuevas altas epidemiológicas con lo que el acumulado es de 7.446.

Según el Ministerio, el número total de casos de coronavirus en Navarra es de 5.299, por debajo de los 5.340 de los que contabiliza el Gobierno foral.

