Nieves Ascunce: “No todos los asintomáticos son transmisores del virus”

Actualizada 11/06/2020 a las 06:00

Nieves Ascunce, jefa del servicio de Epidemiología del Instituto de Salud Pública, afirma que Navarra se encuentra en una situación “mantenida” pero aboga por no bajar la guardia.





¿Qué significa que se detecten tantos asintomáticos?

Significa que se están haciendo muchas pruebas PCR a mucha población que no presenta síntomas por los cribados que se están realizando con distintos objetivos.

¿Cuáles son?

Por ejemplo se hacen PCR a las personas a las que se va a realizar cirugía o pruebas diagnósticas, colonoscopias o gastroscopias, entre otras; así como en ámbitos laborales, no por indicación de Salud Pública con carácter general. También en contactos estrechos de nuevos casos. En definitiva, se están haciendo muchas PCR, que es una prueba de diagnóstico, en personas asintomáticas y obviamente salen positivos. Esto enlaza con los resultados de la encuesta de seroprevalencia nacional.

¿En qué sentido?

Se estima que alrededor de un tercio de las personas que estamos encontrando con anticuerpos IgG protectores podrían haber contactado con el virus y no manifestar síntomas. Pero no quiere decir que todos los casos asintomáticos sean transmisores del virus.

¿Entoces los asintomáticos no transmiten siempre el virus?

Siempre no. De ese tercio que han desarrollado anticuerpos protectores, la mayoría no han tenido que contagiar. Si no fuese así no tendríamos, en general, un 5% de personas con anticuerpos sino que habría muchísimas más. Es una teoría no confirmada pero bastante plausible. Entendemos que la mayoría de personas asintomáticas son portadores pero no tienen por qué ser transmisores, al menos no todas. Otra cosa son asintomáticos que luego desarrollan síntomas.

¿Transmiten en ese caso?

La probabilidad de que transmitan en el periodo inicial y en los dos días previos es alta. Encontrarlos en ese momento ayuda a detectar precozmente ese caso y aislarlo. Pero la PCR no es una prueba de cribado sino de diagnóstico y tiene que estar indicada en los grupos en que la probabilidad de que exista infección es alta. Es importante saber cuándo está indicada.

¿Por qué es importante esta detección precoz?

Porque por encima de todo hay ámbitos de riesgo, como residencias, donde prima más el objetivo de un diagnóstico muy precoz de la enfermedad para mantener el aislamiento que lo contrario.

¿La mitad de casos detectados asintomáticos es poco o mucho?

Yo no diría si es alto o bajo. Son pocos casos y la propia variabilidad hace que los porcentajes cambien. También depende del ámbito donde se hayan hecho. Manejar pocos casos es complicado desde el punto de vista de conclusiones. Depende del volumen de pruebas y del ámbito.

¿En cualquier caso, son cifras buenas?

Efectivamente. Hay muy pocos casos sintomáticos. Tratamos de detectarlos lo antes posible para aislarlos. La detección de casos asintomáticos, y sobre todo en grupos de mayor riesgo, en vez de algo negativo es nuestra fortaleza. Es la capacidad que tiene el sistema de llegar incluso más allá del diagnóstico a través de los síntomas.

¿Hay algo que haga pensar que una personas es portadora asintomática?

No. Ahora solo hay dos formas de conocer la situación: con la prueba PCR y las pruebas serológicas, para conocer su estado inmunitario.

¿Los casos positivos que se están detectando ahora son en personas más jóvenes?

Puede ser por la tipología de las personas a las que se está haciendo pruebas. Y son casos más leves. Es cierto que el virus está circulando mucho menos; hay una transmisión menor que antes.

¿La situación actual es similar a la que se vivió a primeros de marzo, con pocos casos?

Espero que no. Fueron los primeros casos de una situación insostenible. Era el comienzo de la pandemia y en una semana había ya muchos casos diarios. Ahora estamos en una situación mantenida, con aparición de unos pocos casos diarios que están localizados. Conocemos en casi todos los casos su ámbito de transmisión y cómo se han podido contagiar.

