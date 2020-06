UAGN exige a los grupos parlamentarios una rectificación por sus palabras sobre Félix Bariáin

Actualizada 09/06/2020 a las 18:29

La Unión de Agricultores y Ganaderos de Navarra (UAGN) ha exigido a los grupos del Parlamento foral una "rectificación ante sus acusaciones infundadas" hacia el presidente de UAGN, Félix Bariáin, sobre las inspecciones de trabajo en el campo.

Después de que todos los grupos parlamentarios, salvo Navarra Suma, criticaran expresamente unas palabras de Félix Bariáin, la organización agraria ha subrayado que no está en contra de las inspecciones de trabajo y que ni UAGN ni su presidente se han pronunciado en ese sentido.

Así, UAGN ha señalado en un comunicado que el pasado 21 de mayo envió una nota de prensa en la que exigía la dimisión de la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y en la que se exponía "claramente" que la organización "no está en contra de las inspecciones".

Posteriormente, UAGN ha reconocido que difundió "un vídeo desafortunado en redes sociales, en el que Félix Bariáin, presidente de UAGN, exige la dimisión de la Ministra, en unas declaraciones desacertadas", pero en las que "no indica que UAGN está en contra de las inspecciones".

Según ha añadido UAGN, el miércoles 27 de mayo, durante la última sesión del Consejo Económico y Social (CES), Félix Bariáin dijo: "Quiero lanzar una aclaración aquí porque ha habido una serie de acusaciones sobre todo en las redes sociales por parte de alguien que no ha leído la nota de UAGN o la ha tergiversado. UAGN no está en contra de las inspecciones y repito y me gustaría que constase en acta, no está en contra de las inspecciones".

UAGN ha solicitado el acta de dicha reunión al Departamento de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra y ha exigido una "rectificación de todos los grupos parlamentarios en sus duras declaraciones en el Parlamento, previas al Pleno del pasado 4 de junio, hacia Félix Bariáin y UAGN".

"Es inadmisible que ningún grupo político se haya apoyado en el acta de una reunión celebrada una semana antes del órgano consultivo más importante de Navarra y que aglutina a todos los organismos y hayan vertido unas acusaciones infundadas, sin tener en cuenta el planteamiento y posición inicial de UAGN, que queda constatado según venimos diciendo", ha añadido.

Félix Bariáin ha criticado que, "en lugar de centrarse en lo fundamental, los grupos parlamentarios han emitido unas declaraciones exageradas alimentadas por un momento de enfado en un vídeo desafortunado y en una polémica en Twitter malintencionada, buscando hacer un daño personal".

UAGN se ha planteado "cuál es el objetivo y la función del CES, si una semana más tarde no se ha informado a los grupos parlamentarios de lo acontecido en dicha reunión, ni ningún partido político se ha interesado, más si cabe en esos momentos claves para la recuperación de Navarra".