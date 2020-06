Unánime rechazo a la advertencia de Bariáin (UAGN) contra las inspecciones

Actualizada 04/06/2020 a las 15:09

Las declaraciones del presidente de la UAGN, Félix Bariáin, en la que asegura que los agricultores "no vamos a ser pacíficos" si el Gobierno estatal no cesa con las inspecciones de Trabajo en el sector han sido afeadas por todos los grupos del Parlamento foral, muy criticadas en la mayoría de los casos.



Así se ha puesto de manifiesto en las declaraciones de los portavoces antes del pleno parlamentario de este jueves, en las que han recordado las palabras de Bariáin contra la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, en un vídeo publicado por la UAGN en las redes sociales en las que su presidente rechaza las inspecciones.



"Usted está fuera de toda realidad del sector primario, usted no puede liderar un ministerio y usted no puede acusar a agricultores y ganaderos de lo que les está acusando", dice enfadado Bariáin, quien defiende la aportación del sector a la economía y al bienestar de la sociedad y asegura: "No sé en qué fase se podrán sacar los tractores a la carretera, pero le doy mi palabra de que esta vez no vamos a ser pacíficos" si no se retiran las inspecciones, dice.



Al respecto, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha advertido de que no conocía esas declaraciones, pero ha reconocido que "lo que hace falta en estos momentos es no tensionar absolutamente para nada la sociedad porque bastantes problemas tenemos todos".



También Ramón Alzorriz (PSN) ha considerado "a todas luces desafortunadas" las declaraciones de Bariáin, pues "cada uno tiene que defender su sector pero no todo vale" para hacerlo, ha dicho para instar al dirigente de la UAGN a "una reflexión".



Más críticos, por Geroa Bai Uxue Barkos ha interpretado que estas declaraciones "muestran la peor cara ante una crisis", ha considerado "inadmisible" las quejas por unos "necesarios controles" y ha remitido la denuncia de un posible exceso a los cauces correspondientes, pero no "al peor de los discursos, rompedor de un orden de convivencia" y que además es "la peor manera de representar los intereses de los agricultores y ganaderos de Navarra".



La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha rechazado esas "declaraciones amenazadoras" y la "ideología que defiende" Bariáin, al tiempo que lo ha considerado "preocupante porque la extrema derecha navarra se está mostrando tal y como es".



Por Podemos, Mikel Buil ha considerado que "no se puede tolerar" esa llamada "a la violencia" del dirigente de la UAGN, a quien ha señalado que las inspecciones de trabajo se hacen en muchos sectores, por lo que "tendrán que ir acostumbrándose a tenerlas y a garantizar también ellos los derechos de los trabajadores y trabajadoras del campo".



Marisa de Simón (I-E) ha defendido sobre las inspecciones que "quienes cumplan con la norma no tienen que tener ningún temor", ha mostrado su apoyo a la ministra Díaz y a "cualquier procedimiento de investigación que persiga cualquier tipo de fraude laboral" y ha afeado a Bariáin, porque "la misma persona que pedía que se pudiera contratar en precario a los trabajadores y trabajadoras del campo ahora nos amenaza y dice que lo de la inspección les viene mal".

Te puede interesar