¿Han reforzado plantillas para la nueva fase?

Sí.Hemos intentado reforzar todo lo que ha sido necesario y hemos podido. Vamos a tener que reforzar cada día más. Al comienzo de la pandemia eran prioritarios aspectos como las UCI pero en este momento adquiere importancia la Atención Primaria y hacen falta recursos.

¿Y en el futuro?

Hay voluntad política de disponer de esos recursos. Se han reforzado plantillas en el ámbito residencial, sobre todo enfermeras, los profesionales de las mutuas han estado trabajando, etc. De cara al futuro hay que reforzar las plantillas. El problema es que hay colectivos sin mucha disponibilidad de contratación.

¿Se refiere a médicos?

Hemos hecho una oferta a todos los MIR de familia que han acabado para contratarlos por un año, ampliable a tres. Son 26 que irían donde sean más necesarios.

En enfermería se han hecho bastantes contratos de cuatro meses ¿Van a decaer?

No. Contratos que eran de menos tiempo se hicieron así para ser más atractivos en contratación. Vamos a prorrogar porque entramos en época vacacional y de cara a otoño mantendremos las plantillas que tenemos ahora y, si podemos, las reforzaremos.

¿Se harán pruebas masivas a los profesionales?

Entiendo que hay expectativas razonables por las que queremos saber en qué situación epidemiológica estamos. Se han hecho pruebas. La pregunta es ¿se ha hecho lo correcto?. ¿Hay que hacer más? Salud está valorando en un grupo de trabajo qué es lo correcto en profesionales sanitarios y del ámbito sociosanitario. Espero que en breve se tome una decisión que no es fácil.

Piden saber cómo se encuentran por ellos pero también para no transmitir la infección...

Sin duda. En las residencias es muy relevante. La duda es qué hay que hacer, a quién y cada cuánto tiempo. Hasta ahora hemos hecho test rápidos en Primaria creo que a casi todos los profesionales. Tuvo controversia esta técnica porque esos test tienen un 20% de falsos negativos. Han salido pocos positivos pero eso no significa ni poco ni mucho. Ahora se está haciendo un estudio epidemiológico de población.

Pero los sanitarios no son como la como población general.

Sin duda. En los sanitarios es muy importante tener esa foto. Hay que hacerlo pero hay que tener claro cómo y cada cuánto y tiempo. En eso trabajamos.

¿En definitiva se van a tomar medidas en este sentido?

Sí pero ahora no me atrevo a decir en qué va a consistir. ¿A lo mejor pasa por hacer PCR? Es una posibilidad ¿Es la mejor? Igual no porque también hay otras pruebas, como ELISA, que dice los anticuerpos de mayor tiempo (IgG). Pero se va a hacer algo rápidamente.

Hay mañestar entre los profesionales, que reivindican ropa adecuada. En Primaria llevan su ropa de calle con la bata.

Es una reivindicación razonable. Antes de la epidemia empezamos a elaborar un concurso para dotar de uniforme a todos los profesionales de Primaria. Ahora lo estamos haciendo con carácter de urgencia para tener dotación de vestuario, que es imprescindible. Hay que hacerlo por concurso.

¿Van a tener uniforme?

No sé si decir uniforme pero van a tener ropa para que no tengan que trabajar con la suya. Al menos un pantalón y blusa. He de reconocer que han hecho un esfuerzo personal importantísimo pero tenemos la obligación de dotarles de un vestuario que responda a las necesidades.

Faltaron mascarillas, EPIs.. ¿Cómo están ahora?

Después de haberlo pasado con cierta precariedad al principio, en este momento estamos bien. Hay momentos puntuales en que se puede no disponer de grandes existencias pero el SNS desde el comienzo ha intentado dotarse de un stock. Estamos bien pero no significa que en un mes pueda haber una carestía en un momento puntual de batas, por ejemplo. Puede pasar. Ahora no hay problema de suministro pero no hay que relajarse en el uso racional.

Los sanitarios de centros rurales contaron con vehículos para traslados que ahora deben devolver y usar, como antes, los propios. ¿Un contrasentido?

Hace unos años se iniciaron los concursos para dotar de coches a las zonas rurales donde hay atención continuada de urgencias. El año pasado el concurso quedó desierto. Ahora, está en marcha otro para dotar de coches a estas zonas. Vamos a intentar que se haga rápido y modificar las condiciones para que sea atractivo. Era una necesidad previa que aflora más en esta situación.

Había carencias que han aflorado con fuerza.

Es así. Soy médico de familia y he trabajado con mi ropa. Si ahora estuviese trabajando en un centro necesitaría una ropa distinta a la habitual, que es lo que han hecho con un gran esfuerzo. Pero como empresa tenemos que responder a esas necesidades.

