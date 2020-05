Manuel Carpintero: “Debemos tener muy claro que el coronavirus no se ha acabado”

19/05/2020 a las 06:00

Manuel Carpintero Navarro, 62 años, casado, con dos hijos y gerente de Atención Primaria del Servicio Navarro de Salud, es médico de familia en la zona básica de Huarte aunque ha ocupado distintos cargos en la Administración: director médico del antiguo Virgen del Camino, jefe del área de Salud de Estella y director de Asistencia Sanitaria del SNS en la legislatura pasada. “Me da la impresión de que la gente se ha relajado y puede haber un repunte en cualquier momento”.



¿Qué le quita el sueño?

Ser capaces de anticiparnos a un rebrote y dar respuesta. Es mi objetivo. En su momento me quitó el sueño la inadecuada protección de los profesionales. Y ahora me preocupa anticiparnos y cuál va a ser el comportamiento de la población a nivel comunitario, con las medidas individuales, como de cara al acceso al sistema sanitario.

¿Al margen del Covid, se va a resentir la salud de la población?

Al contrario. Creo que va a servir para salir reforzados y mejorar. El exceso de frecuentación a los servicios sanitarios no repercute necesariamente en una mejor salud. Hay que cambiar el mensaje. La salud depende mucho de nuestros hábitos y comportamiento y no tanto del sistema.

¿Hay actividad presencial habitual en los centros de salud?

La pandemia ha causado cambios importantes en la organización. Se ha trabajado mucho con consultas no presenciales, gestión telefónica. Ahora, en fase I, hay que transmitir un mensaje: se habla mucho del concepto de normalidad pero si entendemos por normalidad volver a la situación anterior sería un error. Tenemos que tener muy claro que esto no se ha acabado. Hay que mantener las medidas de protección y eso condiciona medidas organizativas.

¿En qué sentido?

No podemos volver a una situación en la que haya varias personas juntas en la sala de espera.

¿Entonces la actividad presencial no será la misma de antes?

No. Y durante mucho tiempo. Mientras no haya un tratamiento específico o vacuna tenemos que seguir manteniendo medidas.

¿Es posible pasar la enfermedad en casa sin contagiar?

Sí. Yo he tenido Covid y he estado 25 días en hospitalización a domicilio con neumonía y no he contagiado a nadie. Si se siguen las medidas recomendadas es posible. Hay que mentalizarse. Me da la impresión de que la gente se ha relajado y puede haber un repunte en cualquier momento. Al principio de la epidemia se decía que era como una gripe...pues no es como una gripe. Hemos ido aprendiendo.

Recae un gran peso en Primaria. Ahora mismo hay más de 3.000 pacientes en domicilio.

La mayoría son asintomáticos o no son graves. El 80% de los pacientes de Covid han sido atendidos en Primaria. Hemos mejorado mucho en diagnóstico y seguimiento. Al principio había pocas PCR, no había tratamiento específico, el conocimiento era escaso... Se han ido incorporando herramientas.

¿Los médicos pueden pedir PCR sin consulta presencial?

Se puede pedir viendo al paciente o tras contacto telefónico. Pero cualquier sospecha tendrá confirmación inmediata por PCR.

¿Se estudian ya los contactos de positivos a coronavirus?

Desde este lunes se lleva a cabo un estrecho seguimiento de los contactos. Al inicio se hacía por parte de Salud Pública, después no se hacía de forma organizada porque no era posible por el gran número pero desde ahora se detecta y se hace el seguimiento.

¿Cómo es el seguimiento?

Si un paciente es positivo el grupo de enfermeras de consejo que se ha reforzado se pone en contacto para interrogarle sobre las personas que han podido ser contactos estrechos.

¿Qué se entiende por contacto estrecho?

Personas con las que ha estado dos días antes de la aparición de los síntomas. Personas de convivencia familiar, laboral y aquellas que han podido estar a menos de dos metros durante 15 minutos. Contacto estrecho no es la persona que te has encontrado en la panadería. Se recomienda que estén en aislamiento 14 días. Al séptimo día, si no tiene síntomas, se le llama para ver la evolución y a los 14 se solicita una PCR. Puede ser asintomática. Si se confirma pasa a ser un nuevo caso. Es como una tela de araña.

LAS RESIDENCIAS

El 20 de abril fue nombrado coordinador de atención sanitaria en las residencias. ¿Se actuó tarde?

No diría que llegamos tarde. En este momento intentar buscar culpables no conduce a ningún sitio. Gestores, directores, médicos, tomaron en cada momento las decisiones que consideraron oportunas.

¿Pero hubieran actuado de otra manera?

Mirando atrás probablemente sí. Pero hay que ver las cosas en el contexto en que se toman las decisiones. Al inicio de la pandemia el mensaje científico era que los asintomáticos no contagiaban, ahora resulta que sí. Hemos ido cambiando la evidencia y, si vuelve, se trata de hacer las cosas de la mejor manera posible para evitar contagios y fallecimientos.

¿Su nombramiento fue un golpe sobre la mesa de Salud para tomar las riendas?

No tengo esa percepción. La atención sanitaria era una prioridad. Más de la mitad de los fallecimientos se han producido en las residencias pero hay que contextualizar. Es un colectivo mucho más vulnerable. Las personas que han fallecido en líneas generales han sido las de más edad, con enfermedades crónicas avanzadas... En este contexto era previsible. Pero esta epidemia ha hecho aflorar una serie de carencias y dificultades que se deben mejorar.

¿Se han ampliado las pruebas a los residentes?

Sí. Se han hecho test a todos. PCR a los sintomáticos, si sale alguno del hospital se le hace PCR, a los residentes que se mueven de zona, si hay un caso nuevo se hace a los contactos... Hemos mejorado el control, la toma de decisiones y el manejo y nos queda recorrido.

¿Están mejor preparados si llega el rebrote que están anunciando?

Estamos mejor preparados y espero que lo estemos más todavía.

¿Hay alguna medida nueva para evitar brotes?

Es un ámbito diferenciado. No tiene nada que ver con la población general. Ahora estamos en la desescalada y en las residencias no la hemos llevado a cabo. No se permiten visitas ni que salgan los residentes. Estamos definiendo en cada residencia cuándo pueden retomar actividades. Y estamos construyendo un sistema de monitorización de alerta para anticiparnos a ese posible repunte. Trabajamos en colaboración con las residencias.

