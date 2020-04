19/04/2020 a las 06:00

El bajo porcentaje de positivos de apenas un 6% que hasta el viernes habían arrojado, según Salud, los cerca de 2.500 test rápidos realizados en la Comunidad foral al personal de los centros de salud y al de las residencias de mayores podría no ser casual. Eso es al menos lo que trasladan médicos de Atención Primara que temen que la técnica pautada por Salud, una muestra de sangre capilar con la que hasta ahora se han venido realizando las pruebas, ha podido mermar la sensibilidad de unos test que ya de por sí tienen limitaciones diagnósticas. Según los profesionales consultados, personas con PCR positiva llegaron a dar negativo en la prueba. Un supuesto éste difícil de encajar. Hay que tener en cuenta que lo que detectan estos test rápidos son los anticuerpos que genera el organismo cuando ha entrado en contacto con el virus.



Los portavoces de las propias sociedades científicas de Atención Primaria como SEMERGEN (Sociedad de Médicos de Atención Primaria) y SEMG (Sociedad de Médicos Generales y de Familia) ponían ayer en duda el resultado de los test realizados. Fueron los propios profesionales de Primaria los que ante los resultados que fue arrojando esta semana la prueba en los diferentes centros de salud se empezaron a cuestionar la técnica pautada por Salud. Su sorpresa, contaba ayer Luis Mendo, de SEMERGEN, llegó cuando al revisar la ficha técnica de los test, en inglés, se dieron cuenta de que lo pautado por el fabricante era que se debía realizar la muestra con sangre de origen venoso y no capilar, como desde la dirección de Primaria se indicó al personal encargado de realizar los test que el Gobierno de Pedro Sánchez compró en China y luego fue distribuyendo a las comunidades autónomas.



Desde el Departamento de Salud del Gobierno de Navarra, su director general Carlos Artundo, explicaba ayer que aunque lo que dice el fabricante sobre la prueba es importante, el organismo certificador es el Centro Nacional de Microbiología del Instituto Carlos III de Madrid que, asegura, validó tanto la realización de la muestra con sangre de origen capilar como venosa. Reconoce, eso sí, que los estudios de validación realizados por ese organismo sitúan en un 7% la mejora de la detección en la prueba venosa por la que, de hecho, se decidió optar en alguna comunidad. En todo caso, Artundo dice que se adaptarán al criterio que previsiblemente la próxima semana establecerá el Ministerio de Sanidad que ya está estudiando el tema y hará una recomendación para todas las comunidades.



El cambio de técnica conllevaría, advierte, un importante cambio organizativo y emplear más de tiempo con cada paciente. Mientras que para la muestra capilar se realiza un pinchazo en el dedo, similar al que se realiza para medir el azúcar utilizando una simple lanceta, la venosa obliga a colocar un compresor en el brazo para extraer la sangre, como si se tratara de un análisis rutinario.



A la espera de esa nueva directriz del Ministerior, el escepticismo ha ido estos días en aumento entre lo profesionales de Atención Primaria que dudan de la eficacia de la prueba tal y como se están realizando. “Estamos trabajando a ciegas y eso nos preocupa. Al personal que acudió a las sesiones de formación se les enseñó a manejar los test con sangre capilar y ahora ese posible error en la técnica nos ha generado dudas sobre la fiabilidad de los propios test”. En la misma línea, Manuel Mozota, presidente de SEMG, tras incidir en la importancia de hacer test rápidos y PCR, lamenta que no se les dieran las instrucciones de forma correcta para hacerlos bien. “Hemos tenido que reevaluar la técnica ante el elevado número de negativos que salían”. Asegura que en la reunión que el viernes mantuvieron por videoconferencia con el gerente de Atención Primaria, Manuel Carpintero, “tensa” según algunos de los asistentes, Salud se limitó a manifestar que con la sangre venosa los test quizá podrían tener mayor sensibilidad, pero que tampoco saben cuánta



Mendo, médico en Cascante y Ablitas, asegura que aunque no tienen directrices claras de Salud, ya nadie se plantea seguir realizando las pruebas con muestras de sangre capilar. “Tenemos que ir comprobando con la sangre venosa si los que han dado PCR positivo se mantiene que tienen anticuerpos”, abunda sin ocultar las dudas que le genera una prueba “con una sensibilidad del 60% para una persona sin síntomas” . Según explica, a partir del séptimo día de infección, este test, que no diferencia anticuerpos, puede detectar los más precoces (IgM) y, a partir de esa fecha, los de larga duración (IgG) que, de momento, no se sabe cuánta inmunidad van a dejar. “Sólo con este test, sin PCR, vamos a tener muy poca información. Si sale positivo, el paciente puede estar desde en un estadio temprano de la infección hasta haberse curado”. También Mozota reconoce que los test rápidos dan menos información de la deseable. “Desconocemos su sensibilidad real. No podemos confundir y dar a la gente un falso sentimiento de seguridad hasta no estar seguros”.

El departamento de Salud mantiene la instrucción que dio a lo profesionales sanitarios para la realización de los test rápidos. Se trata de la obtención de la muestra de sangre por vía capilar, una de las dos modalidades que, según explicó ayer a este periódico su director general, Carlos Artundo Purroy, han sido testadas y validadas en el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, concretamente en el centro nacional de microbiología. Esta técnica está siendo cuestionada por profesionales navarros de Atención Primaria en base a las pruebas realizadas en los últimos días al personal de los centros de salud y en residencias de ancianos y el propio Instituto Carlos III asegura en sus especificaciones técnicas que ofrece un porcentaje de detección inferior (habla de un 7%) que la otra modalidad, la venosa.



En todo caso, remarca Artundo, se trata de una “tecnica válida y mientras no cambien las circunstancias y la evidencia y no haya seguridad en los porcentajes de detección, es la que se mantiene”. El responsable de Salud deja no obstante la puerta abierta a un próximo cambio de criterio asegurando que el Ministerio de Sanidad lo está estudiando y próximamente hará una recomendación uniforme para todas las comunidades autónomas”. Recuerda Artundo que en algunas ya se ha optado por utilizar sangre de origen venoso para la muestra. Una técnica que, advierte, implica una diferencia notable desde el punto de vista organizativo al que tendrán que hacer frente si así lo pauta el Ministerio. En todo caso, hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta que los test rápidos “sirven para lo que sirven” y que “la PCR ha sido desde el principio y lo va a seguir siendo la estrategia fundamental de vigilancia, detección y seguimiento de la pandemia. Esa prueba es la que es recomendable a todos los efectos”, apostilla.



No obstante, dice, los test rápidos “son interesantes porque te hablan de la inmunidad, te dicen si hay anticuerpos aunque no el tipo de anticuerpos que es lo que te permite medir el nivel de protección de la persona”. Y de ahí, explica, que el Ministerio de Sanidad vaya a realizar el estudio de seroprevalencia -en el que participarán 1.000 navarros según desveló- con los test rápidos: “La foto que nos va a dar es la existencia de anticuerpos para saber cuánta gente ha pasado la enfermedad”.



El Gobierno de Navarra ante la controversia creada con estos test emitirá hoy una guía práctica para conocer los pormenores de la prueba y su sensibilidad en función del momento y la forma de la toma de la muestra de sangre que, precisa el responsable de Salud, también influye. “En Refena tienen más experiecnia y están consiguiendo que los falsos negativos sean menores”.







