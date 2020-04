Actualizada 17/04/2020 a las 15:30

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha pedido este viernes al Gobierno foral "certezas" y que "dé confianza" ante "falta" de información y de material para los profesionales sanitarios que luchan contra el coronavirus, mientras que el socialista Ramón Alzórriz ha puesto en valor "el gran trabajo del Ejecutivo" y ha solicitado "unidad" por parte de todos.

En su intervención en la Comisión de Régimen Foral en el Parlamento foral, Esparza ha criticado que la presidenta, María Chivite, "contesta a lo que le interesa y no contesta a preguntas que para nosotros son relevantes". "Estamos viendo con impotencia que nuestros dirigentes siguen improvisando y ante una situación gravísima y compleja el Gobierno está dando bandazos, vemos un Gobierno descoordinado, que ha proporcionado información errónea, que no da mensajes claros, no sabemos si nuestros hijos van a volver al colegio y no da confianza", ha dicho.

Ha señalado que "hay que dar confianza, trasladar certezas y seguridad" y ha criticado que "no se actúa con anticipación, no tienen ningún plan". "En 57 ruedas de prensa no se ha dado el número de fallecidos real de Navarra", ha indicado, para señalar que "no estaban contabilizando los fallecidos en residencias con positivo en Covid-19 y pinta que también está ocurriendo con el número positivos, no encajan los números".

Esparza ha comentado que "siguen llegando quejas de sanitarios, a quienes no les llegan los equipos de protección, falta material, se lavan batas desechables, se reciclan mascarillas y los profesionales utilizan bolsas de basura por no disponer de batas; esto no es aceptable". Ha preguntado así que cuándo se va a tener ese material, así como los test. "No se ha contado con otros centros que podían realizar PCR, hicieron caso omiso a su ofrecimiento, ¿cómo se justifica esto?", ha planteado. Ha pedido información a la presidenta y le ha solicitado que "tome la iniciativa y no espere a lo que digan de Madrid".

El portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha dicho que el Gobierno de Navarra está realizando un "gran trabajo", "con dedicación infinita" y "con recursos los que se pueden, muchas veces escasos". "Por más que se informe, se trasladan datos que son cuestionados sistemáticamente por algunos partidos, ¿qué pretende, señor Esparza?", ha dicho, para preguntarle "cuándo va a anteponer las necesidades del conjunto de la ciudadanía a las suyas o a las de su partido".

Ha preguntado al regionalista "qué bandazos está dando el Gobierno" y le ha acusado de "cruzar los datos de Salud y Derechos Sociales". "El departamento de Derechos Sociales está facilitando la cifra de fallecidos en residencias desde el 27 de marzo", ha manifestado, para exponer que "Navarra ha hecho ocho veces más test en las residencias que al conjunto de la población navarra".

Alzórriz ha destacado "la voluntad de ser transparentes y generar confianza por parte del Gobierno de Navarra". "Hace dos días el Gobierno ha aprobado un paquete de medidas para los autónomos, del que se van a beneficiar más de 47.000 personas y familias", ha señalado y ha agregado que "el Gobierno ha sido puntero en el país con esta decisión". "La presidenta ha sido explícita y transparente, con actitud de escucha permanente y ha reconocido una sensibilidad con los problemas de la gente", ha expuesto, para pedir que "escuchemos el clamor de unidad que pide la sociedad, trabajemos unidos y olvidemos los intereses personales y de partido".

Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha dado las gracias, "frente a las apocalipsis de algunos", al equipo de Gobierno, y ha indicado que "la evolución de los datos de fallecidos necesita hoy de explicación tan delicada como exhaustiva en torno a la diferencia que se ha producido".

La portavoz de Geroa Bai ha mostrado "satisfacción" por que "las medidas dan respuesta y mantengamos la tensión". "El asunto de los test es crucial en la etapa que hemos de acometer", ha dicho, para apuntar que "no hay que esperar un segundo más a preparar la salida". "Hay que trabajar el diseño de una salida en la medida de la sociedad navarra", ha dicho.

En este sentido, ha comentado que "las respuestas no pueden ser uniformes, una cosa es la coordinación y otra la inercia y en la inercia no hemos de caer". Ha hablado así de "respuestas como el autoabastecimiento" o de ejemplos de Corea del Sur a la hora de afrontar la pandemia. "Tenemos retos y hay que buscar el mayor de los consensos, hay que buscar acuerdos con contenidos bien definidos", ha afirmado, para señalar que "si estamos en disposición en producir en Navarra PCR y test rápidos estaremos dando un paso de gigante".

La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha indicado que el cese laboral que se llevó a cabo "tenía un objetivo que era ganar tiempo" y ha añadido que "yo no tengo nada claro que ese tiempo haya servido para es fin".

Sobre los test rápidos, la portavoz ha indicado que "dan muchos negativos" y "ya hoy ha hablado la presidenta de la importancia de las PCR". "Hoy se ha trasladado a los facultativos que se dejaban de hacer test rápidos porque no se podían validar; la OMS el 13 de abril alertaba que los test rápidos no tienen validación para hacer un análisis epidemiológico", ha expuesto, para opinar que "esto requiere de una aclaración".

Ruiz ha expuesto que "si el Gobierno de Navarra ha asumido que en sanidad tenemos mando único, en educación no hay mando único". "Sí pido que las decisiones en educación vayan adoptadas conjuntamente con la comunidad educativa de Navarra", ha expuesto.

La parlamentaria de Podemos Ainhoa Aznárez ha indicado que es "hora de arrimar el hombro" y ha manifestado que "nuestro trabajo es que nadie se quede atrás en esta crisis como ocurrió en 2008". "Hemos construido un escudo social pero hay sectores sociales que no tienen esa protección para vivir en una condición digna y hay que poner nuestro empeño en esa gente", ha señalado.

Ha puesto en valor el papel de la cultura en este estado de alarma y "si nos está dando tanto en estos días de aislamiento, hay que devolverselo con creces y se tienen que aprobar medidas". También ha señalado que hay que mirar "con especial preocupación a las personas migrantes", que "hacen un papel importante en el papel sociosanitario, cuidadoras, limpiadoras...".

También ha comentado a Navarra Suma que "no ha visto en las iniciativas de su grupo ninguna anticipación al estado de alarma" y ha criticado que "hacen política contra un gobierno y no contra una pandemia, la ciudadanía no quiere políticas mediocres o cortoplacistas".

Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha pedido "cuidado" con no dejar a nadie atrás y "cuidado" con los "abusos y oportunismos de quien quiere utilizar esta situación en beneficio particular".

Ha señalado que "nos preocupa lo que tiene que ver con las mascarillas y tiene que haber instrucciones claras" y "con la compra y el control de los precios, no solo en esto sino en todo". Y en educación, ha comentado que "el curso está unido al siguiente necesariamente". "Los escolares se adaptan y aprenden, tenemos excelentes profesionales y apoyemos su tarea", ha comentado, para indicar que "se está trabajando en las residencias de mayores".

De Simón ha señalado que le "preocupa cómo se va a salir de esta crisis" y ha dicho que tiene que ser una salida "social y justa". "Se ha puesto en evidencia el fracaso del sistema capitalista y la caducidad del modelo de país construido en España en las últimas décadas y es momento de pensar en escenarios posteriores", ha dicho.