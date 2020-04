CCOO pide que la reincorporación presencial de los empleados públicos "sea negociada con los sindicatos"

Actualizada 17/04/2020 a las 14:11

CCOO ha exigido al conjunto de las administraciones públicas que "sean negociados los protocolos de actuación para la reincorporación de los empleados públicos a sus puestos de trabajo".

En un comunicado, el sindicato ha explicado que ha presentado en Madrid a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, un escrito exigiendo la convocatoria de una reunión por videoconferencia en el marco de la comisión de seguimiento del II Acuerdo para la Mejora del Empleo Público y Condiciones de Trabajo con el fin de "debatir las líneas generales para la reincorporación del personal de las administraciones públicas".

En Navarra, CCOO también ha considerado necesario que "haya una participación sindical para propiciar un marco común que homogeneice las medidas de reincorporación en toda la administración pública, para evitar diferencias o discriminaciones entre diferentes administraciones y departamentos, así como que los protocolos de actuación para la reincorporación sean negociados en cada ámbito con los sindicatos".

Y ha defendido que "las medidas que se pusieron en marcha tras la publicación del Real Decreto 463/2020 para reducir la movilidad y el riesgo de contagio del Covid-19 y en Navarra el decreto ley foral 1/2020 y la orden foral 54/2020 en el ámbito de las administraciones públicas, deben ir suspendiéndose de manera escalonada y sin precipitación".

Para CCOO, "resulta necesario, mientras dure el estado de alarma, mantener la modalidad no presencial de teletrabajo, e igualmente ha de garantizarse el mantenimiento de las medidas sociosanitarias que se pusieron en marcha, con anterioridad al confinamiento".

Del mismo modo, mientras dure esta situación, ha pedido que "los empleados públicos puedan mantenerse en sus domicilios en los casos de cuidados de menores y mayores a su cargo debido al cierre de los centros educativos o de mayores, así como en los casos de síntomas o contagio de personas de su ámbito familiar".

"Defendemos que tampoco debe incorporarse mientras se mantenga la crisis sanitaria el personal trabajador especialmente sensible que el Ministerio de Sanidad ha definido como grupos vulnerables para Covid-19", ha reivindicado.

Asimismo, cuando se produzca la reincorporación, CCOO ha defendido que "debe ser escalonada con la suficiente flexibilidad horaria tanto a la entrada como a la salida para rebajar al máximo las acumulaciones de personal tanto en los medios de transporte públicos como en el propio centro de trabajo".

Respecto a los centros de trabajo, el sindicato ha considerado que "los protocolos deberán contemplar cómo se llevará a cabo la incorporación y cuáles serán las medidas de protección para garantizar la seguridad y salud del personal".

A su juicio, "en caso de no poder garantizar las medidas de salud y seguridad no se deberá retomar la actividad presencial" y ha defendido que "en este caso, el personal seguirá en la modalidad no presencial y a todos los efectos como servicio activo con todos los derechos, incluidos los retributivos".