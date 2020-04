Reparto de 146.000 mascarillas en 80 puntos de Pamplona y toda Navarra

Actualizada 14/04/2020 a las 13:44

Este martes ha comenzado el reparto en 80 puntos de la Comunidad foral de las 146.000 mascarillas enviadas por el Gobierno de España a Navarra. Dichas mascarillas se están distribuyendo entre aquellas personas que se desplazan para trabajar y pueden encontrarse con aglomeraciones que les impidan mantener la distancia de seguridad, fundamentalmente, usuarios y usuarias de los servicios de transporte público.

El reparto continuará este miércoles. En el caso de Pamplona, se está realizando en la estación de autobuses, la estación de tren, en las inmediaciones de los hospitales, en marquesinas, y en accesos a mercados, hipermercados o centros de salud. En el resto de la comunidad, las mascarillas se están repartiendo en los servicios de transporte urbano e interurbano, allí donde funcionan, y en polígonos industriales y mercados de abastos.



También se han repartido entre trabajadores del sector primario y de la construcción que tienen que desplazarse hasta explotaciones agrarias o hasta obras para el desempeño de su actividad profesional.

La distribución de las mascarillas corre a cargo de un total de 299 efectivos entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Foral, policías locales y municipales y voluntarios de Protección Civil. El plan de reparto ha sido elaborado por la Delegación del Gobierno en Navarra y coordinado con los ministerios de Sanidad, Interior y Política Territorial y Función Pública.



La Delegación del Gobierno ha señalado en una nota que "el uso de mascarillas no es obligatorio pero sí recomendable en aquellos espacios en los que no sea posible mantener la distancia de seguridad entre las personas".



El Ministerio de Sanidad aconseja evitar el transporte público siempre que sea posible y realizar los desplazamientos en vehículo particular, a pie, en bicicleta o en moto. El lavado de manos, la correcta higiene de los espacios públicos y la distancia de al menos un metro entre las personas son las recomendaciones fundamentales para prevenir la COVID-19.

