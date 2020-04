“En las UCI han ingresado quienes lo requerían por criterio médico”

10/04/2020 a las 06:00

¿Se estima que las UCI llegarán al máximo de capacidad en los próximo días?

Esperamos que no tengan que llegar al máximo de sus capacidades. Aunque está planificado y organizado. Es evidente que sufren una presión muy importante y seguirá las próximas semanas. Tenemos unos cuidados intensivos en Navarra de excelencia.

¿Pueden crecer en camas?

Disponemos en torno a 120 camas en intensivos con posibilidades de aumentar. Pero lo esencial no es tanto el número de camas y puestos sino el equipamiento y los profesionales. Ahí está la clave de una buena atención.

¿Hay suficientes respiradores?

Con la previsión de los que van a llegar estos días, sí. Se ha hecho un esfuerzo importante de aprovisionamiento con las dificultades que se conocen.

Las estadísticas de Salud Pública indican que no han ingresado en UCI pacientes mayores de 80 años. ¿Aunque sea por criterio médico lo ve correcto?

Matizo que en las UCI han ingresado los pacientes que lo requerían desde un punto de vista clínico y médico. Y con los criterios que se utilizan habitualmente y aplican en estas circunstancias. Aunque es entendible que personas muy mayores con neumonías bilaterales severas por Covid y comprometida severamente su supervivencia no se puedan beneficiar de ser atendidos en la UCI porque sus posibilidades de sobrevivir y en condiciones mínimas de dignidad son muy escasas. Pero no hay ninguna instrucción o criterio para limitar el cuidado en cuidados intensivos por tener una edad determinada.

¿Seguirán necesitando ampliar recursos fuera de hospitales?

En este momento, con los datos de evolución de la pandemia, no lo creo necesario.

¿Habrá ‘arcas de Noé’ para asintomáticos positivos en Navarra?

Tenemos posibilidad de usar infraestructuras pero en este momento no estamos considerando esta posibilidad. La estudiaremos en relación con los planteamientos que surjan del Ministerio.

¿Se están manteniendo consultas, operaciones y pruebas?

Se han mantenido las consideradas no demorables tras valoración individual para disminuir el riesgo de contagio. Y la consulta no presencial para decidir sobre la posibilidad de posponer o no su atención.

Hay personas que quizás no van al médico por miedo ¿Esperan un aumento de enfermedades graves cuando pase?

Los profesionales se han reorganizado y han atendido otras cuestiones, con una postura proactiva en poblaciones vulnerables. Pueden darse situaciones de este tipo pero también hay nuevas formas de comunicación. Se ha llamado para preguntar por síntomas, por cómo se lleva un proceso... Se analizará a posteriori pero quizás es una de las cuestiones positivas que saldrán de esta epidemia en la que los profesionales han sido un orgullo.

¿Cuántas operaciones se hacen al día?

En el CHN entre un 10% y un 30% de la actividad habitual. Se priorizan por criterio clínico.

¿Se hacen PCR antes de operar?

Sí. Hay un protocolo de PCR por seguridad del paciente. Incluye casos de cirugía programada, partos y cirugía urgente.

¿El centro Príncipe de Viana atiende a pacientes Covid-19?

Se ha utilizado la planta baja como zona de tránsito de pacientes que van a urgencias con patología respiratoria sugestiva de Covid 19 en espera de resultado de la prueba de PCR. Al haber disminuido los ingresos vía urgencias e incorporar test rápidos se dejará de utilizar dicha planta este jueves, 9 de abril.

¿Se prevé recuperar la actividad de consultas y operaciones en verano?

Estamos preparando la recuperación progresiva, prudente y programada de la actividad ordinaria.

¿Cuántas urgencias no Covid-19 se atienden al día en el CHN?

En febrero la media al día era de 340. Desde el 15 de marzo bajó por debajo de 190 al día. En abril, entre 122 y 194 diarias. En urgencias de pediatría ha sido similar pasando de 130 al día a 25-30.

¿Pero se mantiene la presión en Urgencias?

Las urgencias han disminuido significativamente. El servicio se ha tenido que reorganizar para atender pacientes respiratorios, posible Covid-19, y pacientes no respiratorios. Ha tenido que incorporar los protocolos de seguridad y de atención a pacientes Covid-19.

El CHN se ha desdoblado en dos. ¿Cuáles son las plantas de Covid?

Son las plantas de la 2ª a la 6ª General y la 3ª Maternal del antiguo Virgen del Camino, todo el pabellón E, la 2ª y 4ª del pabellón H. Ahora hay en torno a 200 pacientes ingresados en planta y tenemos disponibilidad de camas.

¿Qué papel juega Ubarmin?

Se ha reservado como un espacio no Covid que alberga actividad de Traumatología e ingresos médicos de pacientes no Covid de Medicina Interna y de Geriatría.

¿Cuántos equipos recogen muestras por las casas?

No hay específicamente equipos que recojan muestras a domicilio (hubo en las primeras fases). Ahora hay varios equipos (cinco, y de ellos dos en Refena) que, en función de las demandas, cubren un escenario u otro cada día. Se solicitan PCR desde Primaria a pacientes sintomáticos en residencias de ancianos o discapacitados, a asintomáticos que van a ingresar en dispositivos excepcionalmente habilitados para no contagiar a otros residentes y a profesionales sociosanitarios sintomáticos.

¿Y cuál es la espera?

No hay demora. La PCR se está haciendo en el mismo día de su solicitud o al día siguiente.