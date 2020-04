10/04/2020 a las 06:00

La crisis del coronavirus ha provocado la reorganización de casi toda la actividad asistencial y ha requerido contar con numerosos profesionales para hacer frente a las necesidades de la pandemia.



¿Cuánto personal ha contratado Salud hasta el momento?

El Servicio Navarro de Salud ha realizado un esfuerzo importante de contratación para poder afrontar esta crisis sanitaria y permitir una sostenibilidad de las plantillas, muy exigidas por la presión asistencial y donde el esfuerzo tanto en dedicación como en readaptación de los profesionales ha sido digno de elogio. El número de contrataciones para hacer posible esto ha superado el millar, en concreto son 1.116, y afecta a casi todos los niveles y estamentos.

¿Dónde ha sido más numerosa la contratación?

Ha sido notable en Enfermería por el tipo de pacientes y situaciones. Se han contratado en todos los centros, aunque, por orden, ha habido más en el Complejo Hospitalario, en Atención Primaria y en Tudela. Si se extrae una consecuencia de esta crisis ha sido la importancia del trabajo multidisciplinar e integral.

¿Han llamado a médicos jubilados después de que se posibilitase su incorporación en la red?

Sí. El número de médicos jubilados contratados a día de hoy son 6. De ellos, 5 están en Atención Primaria y uno en el CHN. En este momento se está tramitando la incorporación de otros 2 en Atención Primaria. Asimismo, hay una enfermera jubilada reincorporada también en Atención Primaria.

¿Cuántos sanitarios se han infectado por coronavirus?

Si contamos la red sanitaria del sistema integrado (pública y privada) un 3,6% de toda la plantilla . 540 profesionales sobre unos 15.000 trabajadores.

¿Y en el Servicio Navarro de Salud?

Según los últimos datos, ha habido 391 profesionales sanitarios y no sanitarios del servicio público de salud con PCR positivo desde el principio de la epidemia. Es decir, un 2,6% aproximadamente del total.

¿En qué estamentos ha habido más contagios?

Por estamentos, y en el Servicio Navarro de Salud, los mayores números respecto a todos los profesionales se concentran en médicos (132), a los que hay que sumar 3 MIR. En Enfermería han sido 127, seguido de 42 técnicos auxiliares de enfermería (TCAE). También 32 administrativos, 11 técnicos especialistas de laboratorio, 11 celadores, 6 técnicos especialistas en radiología, 3 trabajadoras sociales, 2 matronas….

¿Se ha obligado a médicos a reconvertir su actividad para atender coronavirus?

Se han constituido equipos multidisciplinares de atención al Covid-19, inicialmente por parte de médicos internistas, neumólogos y geriatras. Posteriormente se han ido incorporando otras especialidades. Al principio se incorporaron voluntarios pero conforme las necesidades de equipos para atender a los pacientes ingresados se incrementaban y disminuía la actividad ordinaria habitual, se pidió a los servicios que se reorganizaran para atender las necesidades de pacientes Covid 19 y la actividad no Covid de sus propios servicios, dedicando parte de sus profesionales a los pacientes con coronavirus y otra al resto.No hay ningún médico reconvertido a Covid obligado pero sí ha habido un enorme esfuerzo de adaptación de muchos profesionales desde sus propias especialidades para realizar las funciones que este enorme reto sanitario nos están planteando.

El coronavirus llegó cuando se intentaba solucionar un conflicto con el colectivo médico ¿Cómo va a afrontarlo al retornar la normalidad?

Discrepo. No estábamos en un conflicto. Estábamos ya en vías de resolución, habíamos llegado a un acuerdo y estábamos trabajando. Durante todo este tiempo hemos estado en contacto con representantes de los profesionales por temas distintos por cuestiones no solamente retributivas sino muchas otras. Hay una lección que aprendemos de esta epidemia: un sistema de salud potente es importantísimo para vencer a la epidemia. Habrá que invertir más en Salud y en Salud Pública y en inteligencia para la salud del particular y también de los profesionales.

El Colegio de Médicos pidió que los MIR que acaban se contraten como especialistas. ¿Se está haciendo?

Se va a prorrogar obligatoriamente los periodos de residencia por norma estatal a los MIR cuyo periodo de formación aún no ha finalizado. Salud va a reconocer retributivamente y a nivel de servicios prestados su trabajo como médico adjunto. Se está trabajando en la fórmula y se va a negociar y acordar con los representantes de los MIR, el Colegio de Médicos y el Sindicato Médico.