Santos Induráin: “No hemos dejado abandonados a su suerte a los ancianos de las residencias”

Actualizada 09/04/2020 a las 06:00

La consejera de Salud, Santos Inuduáin, es optimista pero “con prudencia”, matiza, sobre el curso de la epidemia. Y vive con la preocupación de estar gestionando esta crisis. Con todo, “hay veces que me siento privilegiada de estar donde estoy y de liderar unos equipos humanos que lo están dando todo. Eso da mucha fuerza”, añade. Hay una lección. “Entre todos vamos a superar el reto y vamos a salir como una sociedad más justa y equitativa”.

¿Se ha hecho la prueba PCR?

Sigo los protocolos de profesiones esenciales. No he tenido síntomas y no me he hecho la prueba aunque adopto las medidas de alejamiento, lavado de manos, me tomo la temperatura...

Hay cierta perspectiva para analizar la situación. ¿Las medidas preventivas se tomaron tarde?

A toro pasado es más fácil pensar. Habrá que hacer análisis. ¿Se podía haber hecho algo distinto? Respondimos con esquemas y patrones de otras crisis y es verdad que esta crisis tenía unas características nuevas, tanto por el comportamiento del virus como porque no hay vacuna. El contagio en un mundo interconectado está siendo brutal. Todo esto ha sido nuevo y tendremos que aprender lecciones para el futuro.

¿Entonces habría hecho cosas de forma diferente?

Actuamos basándonos en la coordinación a nivel europeo, de la OMS, siguiendo la evidencia científica y los consensos de los expertos. Se tomaron las medidas en el momento en que se tuvieron las evidencias. Tendremos que valorar y decir que quizás se hubieran podido hacer cosas de otra manera. Probablemente ha habido aciertos y errores, como en todo, y de esto tenemos que aprender.

¿No hace autocrítica?

Sí, sí. Es una crisis tremenda y tenemos que aprender lecciones.Tenemos que ser humildes y reconocer debilidades. Pero es fácil a toro pasado dar lecciones.

¿Disponen de mascarillas FFP2-3 para todos los profesionales que las necesitan?

Disponemos de material para cumplir los protocolos de Prevención de Riesgos Laborales, basados en los protocolos del Ministerio para los profesionales que les están indicadas. En el tema de protección en general, y mascarillas en particular, es verdad que hemos tenido momentos muy críticos cuando se rompieron las líneas de abastecimiento de los mercados nacionales e internacionales. Pero afortunadamente en Navarra aunque hemos estado cerca nunca hasta ahora han faltado en los puntos críticos.

Muchos profesionales no opinan así. El Sindicato Médico puso una demanda por falta de protección.

En ningún momento han faltado para los profesionales que estaban en puestos críticos. Ha habido situaciones difíciles pero con lo que nos ha mandado el Ministerio y el aprovisionamiento se ha ido corrigiendo. Incluso en los momentos de mayor dificultad de abastecimientos se han podido cumplir los protocolos.

Pero los protocolos han ido cambiado y no siempre para mejorar.

No sé en qué sentido será para no mejorar. Es verdad que la pandemia ha sido muy dinámica y ha habido cuestiones que había que ir adaptando, lo mismo que todo el sistema sanitario.

¿Desde su punto de vista, mascarillas para la población sí o no?

Hemos seguidos las recomendaciones de los expertos basadas en la evidencia. Las mascarillas para población general inicialmente no se consideraban necesarias. Adoptaremos las medidas necesarias pero lo efectivo en la propagación del virus es mantener el distanciamiento social y la higiene.

¿Sí o no?

El Ministerio aún no tiene una postura. Se está valorando siempre que se pueda garantizar. Ahora va a elaborar una normativa para una nueva categoría de mascarilla higiénica y se está viendo la posibilidad también de mascarilla de tela y reutilizable. Nosotros nos coordinamos con el Ministerio de Sanidad y eso es un valor, como la solidaridad.

¿Entonces habrá que llevar en la compra, en la piscina, si es que se puede volver?

Esperaremos a ver las recomendaciones. Según dónde estemos, tendremos que valorar la distancia... El desescalamiento va a ser complejo de gestionar pero no nos tiene que llevar a que tras lo que hemos vivido nos haga confiarnos demasiado.

¿Les cuesta decir que no saben y eso desconcierta aun más a la población?

Hemos sido transparentes, siempre con el valor y la opinión de los expertos. Los mensajes han sido claros y con la certeza que teníamos en cada momento, siendo conscientes de lo que iba cambiando. No es que no se sabe. Hay muchas cuestiones en esta epidemia tan tremenda que estamos aprendiendo y es verdad que vamos aprendiendo sobre la marcha.

¿No cree que el papel de los científicos está en cuestión ya que se cambia de opinión en función de lo que llega?

Lo que es una realidad es que esta pandemia nadie la esperábamos así. Nadie pensábamos que se iba a dar esta situación, ningún país ni organismo. ¿Ha habido opiniones distintas? Claro, pero como las hay en otras cuestiones. Todos, comunidad científica, gestores, profesionales, sacamos lecciones. Y efectivamente hay aspectos que vamos contemplando según vamos teniendo realidades y nuevas evidencias.

¿Le ha sorprendido la disposición de los centros privados?

Gratamente pero ha sido una continuidad. Desde el principio estábamos trabajando conjuntamente y la Orden foral, que nombraba un coordinador ejecutivo, venía a reflejar lo que se daba desde el principio de la epidemia.

Hay socios del Gobierno que han cuestionado constantemente la relación pública-privada ¿Qué les dirá?

El Gobierno ha dado una respuesta única. Había que dar muchas respuestas y he sentido toda la colaboración y acción de gobierno sin fisuras.

¿Abonarán los servicios prestados por San Juan de Dios, CUN y San Miguel al acabar esta crisis?

Por supuesto, habrá que compensar a los centros concertados y privados en su justa medida.

¿Se ha dejado abandonadas a su suerte a las residencias?

No rotundo. Desde el primer momento ha habido coordinación en el sistema sanitario y con el departamento de Derechos Sociales. Esta población es vulnerable y queríamos dar la mejor atención, de más calidad y humana. Ha habido protocolos conjuntos de actuación, valoraciones diarias y respondiendo por parte de Salud con médicos responsables en cada zona...

Pero pedían material y pruebas y no se empezaron a hacer masivamente hasta final de marzo.

Con la prueba o sin la prueba la actuación desde el punto de vista preventivo y asistencial ha sido la misma. En las residencias, según el protocolo, lo que diagnosticaba con prueba de PCR era para el primer caso positivo. Eso inicialmente, cuando efectivamente se hacían menos pruebas por cómo estaba el tema de los reactivos. Pero las actuaciones eran las mismas. Ahora hemos hecho 800 pruebas y vamos al día en todos los casos de síntomas pero no nos cambian las actuaciones que desde el inicio se han hecho. Quiero que se transmita para las familias y población.

¿Qué le parece que haya políticos que se han saltado la cuarentena mientras se multa a otros?

Los criterios y protocolos han estado claros. No voy a opinar sobre casos concretos.

Dependen del Ministerio, que asumió el mando ¿Les han puenteado para comprar?

No. De hecho, agradecí la implicación en el tema de los respiradores de Turquía.

¿No podían haber comprado más de doce?

Doce allí, en ese mercado. Se han comprado más. En estos doce teníamos esa dificultad.

¿La sociedad civil ha ido por delante de la Administración en iniciativas?

Es de agradecer toda la solidaridad. Hemos tenido muchas ofertas y ha habido una colaboración interdepartamental con empresas con la universidad... ya que los materiales tenían que estar validados. El apoyo ha sido muy importante.

¿Los datos de fallecidos y casos pueden doblarse ya que sólo cuentan los que se les ha realizado la prueba PCR?

Hemos dado los casos confirmados pero desde Salud Pública se han comentado los datos confirmados y posibles también. Hay una información, que es la ministerial, pero también tenemos la otra. El tema no son los números sino las personas, sus familias. Aparte de los datos hay una parte humana en la que han cambiado cosas como sociedad. Todos hemos tenido experiencias de seres queridos que igual no hemos podido despedir como hubiesen deseado.

Hay quejas sobre las visitas. ¿Son fuente de contagio?

Se han restringido radicalmente para minimizar contagios. Pero hay un mínimo voluntario (1 hora al día) para el familiar y con las medidas de protección exigidas. También se ha permitido acompañar al ser querido en los últimos momentos y con protección. Hay consideraciones esenciales de humanidad que no podemos ni debemos negar incluso en situación de epidemia. Demasiado doloroso ha sido ya para muchas familias no poder acompañar a sus personas queridas como querían.

¿Han previsto espacios para despedidas de personas que van a fallecer?

Sí. Se ha posibilitado aunque de forma muy restringida en el CHN para sus familiares o personas más cercanas.