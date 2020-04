Navarra ya presenta más altas que ingresos por el coronavirus

Actualizada 08/04/2020 a las 13:26

La consejera de Salud del Gobierno foral, Santos Induráin, ha destacado que "la velocidad de crecimiento" de nuevos casos de coronavirus "sigue ralentizándose" en Navarra y ha remarcado que "las altas hospitalarias superan ya a los ingresos".



Así lo ha señalado la consejera en la rueda de prensa diaria para informar sobre las novedades del coronavirus, en la que ha remarcado que, a la vista de los últimos datos, el Ejecutivo mantiene "un optimismo prudente".



En este sentido, ha puesto de manifiesto que en las últimas horas se han producido 112 nuevos casos de Covid-19 en la Comunidad, lo que supone un incremento del 3,3% respecto al día anterior, "el aumento más bajo desde que se inició la epidemia".



También ha destacado la consejera que en estos momentos "las altas hospitalarias superan ya a los ingresos" y ha remarcado, en este sentido, que "ayer casi se duplicaron contabilizándose 74 altas frente a 38 hospitalizaciones".



Para Induráin, "es un indicador más que evidencia el inicio de la remisión de la epidemia", si bien ha reiterado que "no se descartan cifras cambiantes". En cualquier caso, ha incidido en que "seguimos teniendo un prudente optimismo".



En cuanto a los fallecimientos, ha recordado que desde que se inició la pandemia ya se han registrado 206 en la Comunidad foral, cuatro de ellos en las últimas horas. El rango de edad oscila entre 26 y 99 años.



Preguntada por cuántas personas han fallecido en Navarra con posible coronavirus y a las que no se les ha realizado la prueba, la consejera de Salud ha contestado que "es una variable que estamos monitorizando" y que "cuando haya resultados con evidencia científica los compartiremos".



En opinión de Induráin, "en este tema hay tres elementos de análisis, por un lado, el humano, el estadístico informativo y en tercer lugar el epidemiológico".



En cuanto al factor humano, ha explicado que "estamos trabajando en fórmulas para humanizar el siempre difícil proceso de duelo y que aún es más duro en estas circunstancias", mientras que a nivel estadístico ha recordado que "oficialmente el dato de fallecimientos que se traslada al Ministerio, según el criterio que se nos pide, es el de fallecimientos por casos confirmados".



En este sentido, ha reconocido que "es evidente que hay más fallecimientos que pueden tener relación con esta enfermedad y que normalmente van asociados a otras patologías". Y ha remarcado que "entre los datos confirmados y la cifra de mortalidad extraordinaria que otros sistemas están detectando hay una diferencia que hay que tener en cuenta y también depurar".



"Eso es así y lo estamos monitorizando y estudiando, sobre todo para enriquecer la evolución de la epidemia y las consecuencias de gestionar esta y otras oleadas", ha manifestado.



"CADA VEZ MÁS PERSONAS SUPERAN LA ENFERMEDAD"



Por otro lado, la responsable del departamento de Salud ha puesto en valor que hasta el momento un total de 450 personas se han recuperado de la infección. "Afortunadamente cada vez más personas superan la enfermedad y en el último día se han contabilizado otras 29 altas epidemiológicas", ha detallado Induráin.



Según ha precisado, en la actualidad son 2.811 los casos activos de coronavirus, de los que el 77,6% se encuentran en seguimiento domiciliario por Atención Primaria, un 4,2% están siendo atendidos por la modalidad de hospitalización a domicilio y un 18% están en los centros hospitalarios. De las 511 personas ingresadas, 424 están en planta y 87 en la UCI.



En otro orden de cosas, al ser preguntada sobre cómo barajan que podrían ser la vuelta controlada a la normalidad una vez se ponga fin al estado de alarma, Induráin ha explicado que "se trabaja en distintas escenarios" y ha pedido "prudencia en este tema por el momento".

"No vamos a avanzar nada hasta que los técnicos decidan en base al comportamiento de la epidemia", ha comentado.

centro de salud en días de labor; si solo requieres información, llama al 948 290 290; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al 112. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas. Sigue las recomendaciones de las autoridades sanitarias ante el coronavirus . Frente a las noticias falsas, haz caso solo a fuentes oficiales y a la información, veraz y contrastada, de los medios de comunicación. Si tienes dudas o presentas síntomas puedes llamar a tu; si solo requieres información, llama al; si tienes síntomas claros, si has viajado a una zona afectada o has tenido contacto con alguien que ha dado positivo, puedes llamar al. La manera más eficaz para evitar la propagación del coronavirus es el lavado de manos con jabón; las mascarillas se recomiendan cuando hay síntomas o contacto con personas mayores con bajas defensas.