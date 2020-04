González Laya dice que los respiradores podrían salir hoy de Turquía hacia España

Actualizada 06/04/2020 a las 10:57

La ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este lunes que "si todo va bien" este lunes podrían salir de Turquía los respiradores comprados allí por los Gobiernos de Castilla-La Mancha y Navarra.



En una entrevista en Antena 3, ha recordado que las autoridades turcas expidieron el domingo las licencias de exportación para los respiradores --114, según las cifras de Exteriores--.

González Laya ha señalado que aunque más de 75 países están imponiendo restricciones a las exportaciones de productos de fabricación nacional, aunque estén contratados y pagados, de manera que en todo el mundo "muchas historias no acaban igual que ésta".



En este caso, ha dicho, se ha conseguido desbloquearlo, "con diplomacia discreta, comprometida y eficiente". Y a Turquía le ha agradecido "un gesto que les honra, que dada la urgencia en España en estos momentos los ponen a nuestra disposición". "No hay que dar nada por perdido hasta que no lo está realmente", ha añadido.



La ministra ha reconocido que el mercado internacional de suministros está muy complicado, y especialmente el chino, "porque la demanda es muchísimo mayor que la oferta para conseguir una serie de productos".

Por eso, ha explicado que el Gobierno ha preferido, desde el principio, en vez de ir a un "mercado persa", abastecerse de un conjunto de empresas limitado, que fabriquen casi en exclusividad para el Gobierno y España hacerlo en nombre del Ejecutivo español, que es un nombre reconocido, para tener asegurados los productos.



