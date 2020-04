Gaz Kaló dice que no hubo velatorio en Murillo y sí un comportamiento "ejemplar"

Actualizada 06/04/2020 a las 11:22

La Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra Gaz Kaló asegura que este domingo no hubo ningún velatorio en Murillo El Fruto por la muerte de un vecino de esa localidad y destaca el comportamiento "ejemplar" de la familia del fallecido.



En un comunicado, reconoce que se trató de una muerte repentina que produjo "la lógica incertidumbre" y que, según apunta, hizo que la Policía Foral fuera de manera preventiva a la localidad, si bien remarca que no hubo ningún velatorio, ni se emitió sanción alguna, ni se han abierto diligencias con ningún familiar.



Según indica, la Policía Foral se puso en contacto con la familia, que "aceptó las indicaciones que se les han dado".



Al respecto señala que "la propia familia hizo un llamamiento a su entorno para que se quedaran en sus casas, cuestión que han aceptado sin ningún reparo, en línea con las indicaciones de las personas mayores de la familia".



"Desde Gaz Kaló aseguramos que esta familia ha tenido un comportamiento ejemplar, asumiendo como cualquier ciudadano las normas que establece el momento actual para las ceremonias fúnebres", asevera la asociación.



Finalmente hace un llamamiento y pide "no señalar a las personas por su origen étnico".



Te puede interesar