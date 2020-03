Investigan en Navarra una estafa en la que suplantan a la Agencia Tributaria

Actualizada 25/03/2020 a las 10:51

La Guardia Civil investiga una nueva estafa en la que los autores se hacen pasar por la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para cobrar facturas falsas a las empresas. Los estafadores aprovechan la confusión generada en muchas empresas tras los ERTE presentados para reclamar facturas irreales en nombre de la AEAT.



La reclamación se produce vía correo electrónico, y los estafadores redactan un mismo asunto en los emails: 'Denuncia de facturas no declaradas'. Los ciber delincuentes usan el conocido método del pishing, consistente en el robo de información personal mediante correos electrónicos fraudulentos que solicitan que aportes tus datos personales, financieros o de seguridad para llevar a cabo la ciberestafa.



Los investigadores han comprobado que el dominio de la dirección de correo del remitente -que se visualiza en el apartado 'from'- es el mismo que utiliza la AEAT, @correo.aeat.es.



Una medida de seguridad para evitar ser víctima de estas estafas es fijarse en las cabeceras de los correos, dónde podrán comprobar quién realmente lo envía y que en estos casos no corresponderían a la Agencia Tributaria, ha aconsejado en una nota la Guardia Civil.



Desde la unidad de Delitos Telemáticos (EDITE) de la Guardia Civil en Navarra se están realizando las investigaciones pertinentes para dar con los autores de esta estafa.



La Guardia Civil ha puesto en marcha un canal de comunicación específico para recibir información sobre fraudes y estafas online con ocasión del estado de alarma. A través de la cuenta ciberestafas@guardiacivil.org los ciudadanos pueden comunicar posibles estafas y ventas fraudulentas relacionadas con el COVID19 como gancho.



