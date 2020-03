23/03/2020 a las 06:00

Si hay una población en el punto de mira en esta crisis del coronavirus es la de las personas mayores. Y aún más las que están en residencias de ancianos. En los centros de la comunidad el ambiente que se respira es de “calma tensa”, coinciden trabajadores y responsables. Hay 74 residencias repartidas por todo el territorio foral con 5.400 plazas y al menos seis ya tienen pacientes diagnosticados de covid-19. Entre ellas La Misericordia que el viernes por la noche supo que uno de sus residentes había dado positivo. Los datos que maneja el Gobierno foral revelan que al menos 25 de los ingresos hospitalarios son de personas procedentes de residencias. Pero lo que más ha crecido es la cifra de residentes aislados por sospecha o prevención. De momento no hay datos oficiales, pero desde los centros aseguran que “se cuentan por decenas”. Mientras, los profesionales sociosanitarios -según los últimos datos disponibles, 64 ya han dado positivo en covid-19- trabajan sin descanso y “en precario” para atenderles y transmitir tranquilidad tanto a ellos como a sus familias.



La presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite, aseguró el domingo por la tarde que darán “máxima prioridad” a las residencias de mayores poniendo recursos intermedios entre éstas y los hospitales. Lo hizo sólo unas horas después de que Pedro Sánchez trasladara a todos los presidentes autonómicos que los centros de mayores privados pasarán a estar a disposición de la comunidad. Desde hoy el Ejecutivo foral se pondrá en contacto con cada uno de estos centros para ver qué cuáles son sus necesidades y ver que soluciones y medidas se pueden articular.



Desde Lares Navarra, con 39 residencias en la comunidad que prestan servicio a 2.500 mayores y en las que trabajan unos 1.500 profesionales, Beatriz Lacabe, insistía ayer en lanzar un mensaje de tranquilidad a las familias. “Asumimos que es muy duro para ellas, pero tienen que saber que estamos trabajando, que hemos reforzado el personal de casi todos los centros y que la gente está dando el 100%”, remarcó asegurando que necesitamos más equipos de protección.



El cumplimiento de los protocolos ha complicado el trabajo que se desarrolla en los centros que contrarreloj realizan aislamientos preventivos habilitando zonas de aislamiento y diferenciando áreas limpias de respiratorias. “El virus es muy rápido y ante la más mínima duda estamos aislando. Nuestro objetivo es que no entre el virus y cuando ha entrado lo intentamos acotar lo antes posibles”.



Rafael Sánchez-Ostiz, presidente de ANEA (Asociación Navarra de Entidades Asistenciales), y director de IDEA Servicios Sociosanitarios reconoce que el protocolo que el Ejecutivo foral les comunicó el viernes “les preocupa”. Entre otros aspectos, establece que ante un primer positivo en una residencia se dejarán de hacer pruebas. Una decisión, que entiende Sánchez Ostiz, crea intranquilidad tanto a los residentes como a sus familias. Entiende que hacer la prueba con rapidez es un “crítico” en estos momentos.

17 trabajadores de San Jerónimo de Estella se aíslan hoy con los residentes





Las alarmas saltaron hace unos días en la residencia San Jerónimo, de Estella, ante el temor de que uno de sus 62 residentes pudiera haberse contagiado. La prueba dio negativo y ni residentes ni trabajadores presentan en la actualidad sintomatología propia del covid-19. Pese a todo, la plantilla del centro ha decidido dar un paso al frente para apoyar de manera aún más activa la batalla que libran desde hace días para que el virus no entre en la residencia. A partir de hoy 17 de sus 40 trabajadores, desde auxiliares a enfermeras, personal de mantenimiento, la encargada y el propio director, David Cabrero del Amo, se aislarán con los internos. Una decisión que les obliga a separarse de sus propias familias y que asumen con valentía y responsabilidad. Dormirán en colchones que han colocado en despachos, salas de visitas, vestuarios o la propia peluquería. “La situación es muy grave y tenemos que prevenir. Somos las que entramos y salimos cada día de la residencia”, remarca la auxiliar Laura Martínez, de 30 años. “Nos fue entrando el gusanillo al ver lo que estaba pasando en muchas residencias y después de que algunos residentes nos preguntaran por el riesgo de que nosotras entráramos y saliéramos cada día del centro”, comenta la enfermera Marivi Royo, de 56 años, mientras ultima la maleta con la que entrará hoy al centro. “Son cuatro cosas, pero me llevo también mi punto y dos libros: Patria y el primero de la trilogía de La Ciudad Blanca. A ver si este mal sueño pasa rápido”. Cabrero del Amo a quien hoy le tocará despedirse de su pequeño de cuatro años, no podía ocultar ayer su orgullo por la implicación de la plantilla ante la emergencia sanitaria. “No tengo palabras. Desde el primer momento dijimos que no se juzgaría a nadie y que entendíamos las circunstancias personales de cada uno. Es necesario que haya gente que se que en sus casas para aportar cuando haga falta”. En la residencia, una fundación privada sin ánimo de lucro que abrió sus puertas en 1911, 15 de sus 62 plazas son concertadas. El 25% de las camas del centro están ocupadas por personas dependientes.

