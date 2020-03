El Parlamento de Navarra se cerrará esta tarde hasta el 29 de marzo por el coronavirus

Actualizada 16/03/2020 a las 14:31

El Parlamento de Navarra va a cerrar a las 17.30 horas de este lunes su edificio y todos sus servicios hasta el 29 de marzo por el coronavirus.

El presidente de la Cámara, Unai Hualde, ha anunciado las medidas aprobadas esta mañana por la Mesa y Junta de Portavoces, reunida de forma extraordinaria en el salón de plenos.

No han estado todos sus integrantes, ya que la parlamentaria de Navarra Suma y miembro de la mesa Yolanda Ibáñez no se sabe si está contagiada, pero al tener algún síntoma ha decidido por precaución no asistir.

Mientras dure la restricción de la actividad parlamentaria podrán celebrarse mediante videoconferencias las sesiones de la Mesa y Junta que se consideren imprescindibles.