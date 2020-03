Los partidos navarros piden medidas para afrontar el impacto económico provocado por el coronavirus

Actualizada 16/03/2020 a las 15:40

Todos los grupos del Parlamento de Navarra han coincidido este lunes en la importancia de que los Gobiernos adopten medidas para afrontar el impacto económico que provocará la crisis del coronavirus.



Tras una reunión de la Mesa y Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra que se ha prolongado durante dos horas y en la que se ha acordado suspender la actividad parlamentaria al menos hasta el 29 de marzo, todos los portavoces de los grupos parlamentarios han destacado la labor que están realizando los profesionales sanitarios así como otros trabajadores del ámbito del abastecimiento de alimentos, las farmacias, los servicios de limpieza o los agricultores.



Además, han valorado positivamente la comunicación que están teniendo con el Gobierno de Navarra y han respaldado en términos generales las decisiones que se han venido adoptando.



Así, el portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha dado su "apoyo a la declaración de estado de alarma y a las decisiones del Gobierno de España y de Navarra". "Ambos gobiernos pueden contar con nosotros. Al mismo tiempo les pedimos firmeza y determinación para aplicar las decisiones", ha dicho.



Esparza ha señalado que "se tienen que tomar medidas económicas y cuanto antes, mejor, porque el impacto económico que va a dejar la situación va a afectar a empresas, trabajadores y autónomos, por tanto a las familias". Así, ha propuesto por ejemplo facilitar liquidez a las empresas.



Por su parte, el portavoz del PSN, Ramón Alzórriz, ha dado las gracias al Gobierno foral "por la comunicación fluida con los grupos parlamentarios" y ha respaldado "los pasos que se dan a la hora de tomar las medidas necesarias para controlar este virus". Además, ha trasladado un "mensaje de tranquilidad a la población navarra y de confianza total en nuestro sistema sanitario".



También ha destacado que hay que ser "ágiles y proactivos en la toma decisiones en el ámbito económico" y ha afirmado que el Gobierno de Navarra ya tiene previsto aprobar un primer paquete de medidas este mismo miércoles.



La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, que ha valorado igual que el resto de portavoces la labor de distintos profesionales durante estos días, ha pedido "medidas de liquidez económica para pymes y empresas" y ha planteado que se estudie "la capacidad de Navarra para asumir cierto endeudamiento".



Además, aunque ha subrayado la importancia de la colaboración "con todas las administraciones del Estado en el combate a la crisis", ha señalado que "la más eficaz de las respuestas a la crisis va a venir por la mejor de la gestión de los medios, y en Navarra eso viene por el mantenimiento del ejercicio de nuestras responsabilidades a través de nuestras competencias".



En esta misma línea, la portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha reivindicado que se puede gestionar mejor "lo que se pueda decidir aquí, conociendo la realidad de aquí" y ha considerado que "la acción del Gobierno de Navarra no puede quedar supeditada a lo que se plantee desde Madrid".



Bakartxo Ruiz ha afirmado que "lo prioritario es la salud pública y el bienestar de la ciudadanía" y ha defendido unos "servicios públicos fuertes que no pueden ser recortables". Además, ha señalado que "las consecuencias de la crisis no las pueden pagar los más débiles, las personas trabajadora, sino que la contribución de la sociedad tiene que ser proporcional. Nos preocupa que se utilice la crisis para realizar recortes laborales. Las consecuencias de esta crisis no la pueden pagar únicamente los trabajadores", ha destacado.



En relación con el debate de competencias, el portavoz de Navarra Suma ha dicho este es el momento de "debatir qué tenemos que hacer para acabar con esta pandemia" y el portavoz del PSN ha señalado que "la unidad de mando del Gobierno de España no quita las competencias a las Comunidades, sino que se habla de coordinar y colaborar dentro de una acción conjunta".



Por otro lado, el portavoz de Podemos, Mikel Buil, ha destacado la unidad de los partidos navarros en el respaldo a las medidas puestas en marcha en Navarra y ha confiado en que el Gobierno central "afloje las medidas de austeridad y se complementen medidas para que de esta crisis no salgamos como de la de 2008, que dio lugar a una década perdida".



Además, Mikel Buil ha dicho que "somos perfectamente conscientes de que los efectos de la cuarentena son diferentes en las familias, habiendo algunas personas que van a perder o que ya han perdido su trabajo, autónomos que están cerrando, gente que se está quedando sin ingresos", al tiempo que "hay trabajadores a los que les está suponiendo trabajar más cobrando lo mismo y en condiciones de miedo y de ansiedad". "Es una obligación ciudadana mimar a quienes tienen que abastecernos", ha dicho.



En el mismo sentido, la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha esperado que el Gobierno central apruebe un paquete de medidas económicas que "ampare a los trabajadores que sean despedidos, a autónomos y pymes". "Ni un solo trabajador debería ver mermadas sus condiciones de vida en un momento tan complicado como este", ha dicho.



Así, ha señalado que "es preciso que el Estado acompañe el estado de alarma con un fuerte apoyo financiero para trabajadores, pymes y autónomos que quedarán sin actividad, para evitar que la crisis sanitaria recaiga sobre la clase trabajadora y las personas más vulnerables". Además, ha pedido que el esfuerzo presupuestario y financiero dedicado en este ámbito "no compute en los límites del déficit y la regla de gasto".

