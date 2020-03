Actualizada 12/03/2020 a las 13:31

El consejero de Educación, Carlos Gimeno, ha recalcado que el Gobierno de Navarra no se plantea en este momento cerrar colegio alguno. “En el momento actual no está en el horizonte hoy, en esta hora, en esta circunstancia en este instante”, ha matizado. Señaló que las noticias que tiene el Gobierno es que los casos de alumnado afectado “están localizados” y “también están establecidas las redes de contacto”. “Con esas dos premisas, la localización y el establecimiento de la red de contactos”, el departamento de Salud entiende que “se dan condiciones para seguir dando clases con la máxima responsabilidad, con la máxima garantía y con la máxima seguridad”. Ha indicado que en este momento “la decisión del departamento de Educación es clara y diáfana, que los colegios públicos sigan abiertos, sigan dando clases, siga la normalidad, yo creo que ese es el mensaje que hay que enviar a la comunidad educativa, la de normalidad, la de tranquilidad, la de responsabilidad” frente a los bulos que se están produciendo.

POR QUÉ JUEGOS DEPORTIVOS NO Y CLASES SÍ

Los periodistas han preguntado a Gimeno que explique por qué se suspenden juegos deportivos que se desarrollan al aire libre y no las clases en los centros escolares. El consejero ha respondido que frente a los casos localizados y la red de contactos de los colegios, en el caso por ejemplo de esos juegos deportivos “se entiende que diseminar a menores, incluso epidemiológicamente, no es la mejor decisición en este momento y ponerlo en contacto con personal o población de riesgo, tampoco”. “Es decir, diseminar a los menores no parece que sea un criterio útil, hoy, en este momento, y ponerlos en contacto con población de riesgo, tampoco. Les aseguro que estamos siguiendo el criterio experto del departamento de Salud”, recalcó el consejero. Gimeno además señaló que “no es lo mismo suspender una competeción deportiva que cerrar colegios”. “La dimensión social es otra y creo que la sociedad tiene que entender. Está el tema del transporte, de toda la economía indirecta que generan los centros, está el tema del personal habría permisos retribuidos y no retribuidos, descapitalización del personal laboral, también se está tratando este asunto con los sindicatos... Hay muchas más cuestiones de carácter sistémico que hay que tener en consideración, pero teniendo en cuenta que lo fundamental es la responsabilidad y la seguridad de los menores en el sistema educativo”.

