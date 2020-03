Coronavirus en Navarra: Las residencias aconsejan una sola visita por mayor al día

12/03/2020 a las 06:00

El departamento de Derechos Sociales recomendó este miércoles a las residencias de mayores limitar las visitas a una persona por día, así como evitar la presencia de menores en este tipo de centros. En un comunicado, envió una serie de recomendaciones y que, según avisa, se irán modificando conforme cambie la situación.

El documento recomienda a las residencias que los visitantes solo utilicen “una única puerta de entrada” y que se registren los datos personales de las visitas recibidas “con datos cronológicos”.

En el caso de centros de día, se ruega a las personas no residentes y usuarios de servicios sin pernoctación que no acudan si presentan fiebre o “síntomas respiratorios agudos”, un consejo que se extiende a los familiares. A los trabajadores se le pide que consulten a los servicios sanitarios “una valoración individualizada” sobre la pertinencia de la continuidad de sus actividades laborales. En todos los casos, se solicita que los familiares, usuarios o visitantes que no acudan si en los 14 días previos han estado en lugares de riesgo o sepan que han sido contactos de algún caso confirmado de coronavirus.

DOS PLANES ESPECÍFICOS

Derechos Sociales ha encargado a las residencias de mayores de Navarra elaborar un plan de actuación dirigido a la eventual aparición de brotes “adaptado” a las características de cada centro y que pasan por el aislamiento de los afectados. “En este plan se incluirán las necesidades de equipos de protección en estas situaciones, la provisión de jabón, papel y soluciones desinfectantes”.

Asimismo, cada centro deberá tener también un plan de continuidad de la actividad ante una previsible baja de personal. De hecho, la falta de personal es una de las preocupaciones de las residencias navarras.

OBLIGACIONES DEL PERSONAL

Las recomendaciones para el personal de una residencia incluyen “extremar al máximo las medidas de higiene de manos” con agua y jabón, tanto antes y después de atender a cada usuario, como “antes y después del contacto con superficies y materiales de espacios comunes y compartidos”. Según el comunicado, usar guantes “no exime” del lavado de manos tras su retirada.

El personal también deberá realizar “un registro diario de los usuarios con los que haya tenido un contacto estrecho” y deberá emplear mascarilla quirúrgica durante el contacto con residentes que presentan clínica respiratoria.

Derechos Sociales recomienda a los trabajadores realizarse “autocontroles de temperatura para el despistaje de síntomas”, así como extremar la higiene de objetos laborales y personales con alcohol de 70 grados.

CARTAS A LAS FAMILIAS

Se aconseja a las residencias enviar cartas a las familias y a suministradores del centro para informar de las medidas y solicitar su colaboración. Derechos Sociales también recomienda instruir a los mayores en la técnica de un correcto lavado de manos y pedirles que, siempre que puedan, mantengan la distancia de seguridad de dos metros entre ellos.

