Coronavirus en Navarra: Medidas para visitas en hospitales

12/03/2020 a las 06:00

Salud ha establecido normas de “obligado cumplimiento” para limitar el tránsito por el Complejo Hospitalario de Navarra.





1. Visitas a ingresos. Se restringe a un acompañante por paciente y, en la medida de lo posible, que sea el mismo a lo largo de la estancia.



2. Salidas. Durante el ingreso, el paciente y su acompañante evitarán al máximo salir de la habitación y deambular por los pasillos.



3. Consultas. Se restringe el acompañamiento a una persona en hospitales de día, consultas externas, pruebas diagnósticas (endoscopias, analíticas, etc) y también en el servicio de urgencias.



4. Sin tos. Tanto las visitas como los acompañantes no deberán tener fiebre, tos ni sensación de falta de aire.



5. Protección. Se aconseja a los acompañantes que extremen las medidas genéricas de protección individual frente a enfermedades respiratorias de prevención del contagio: higiene de manos, cubrirse la boca y nariz con el codo flexionado al toser y estornudar, usar pañuelos desechables y tirarlos tras su uso.



6. Trámites. Se evitará acudir al Complejo Hospitalario de Navarra para realizar trámites que se puedan hacer de forma telefónica o no presencial.



7. Tudela y Estella. Las medidas citadas alcanzan también a los hospitales comarcales de Tudela y Estella.

