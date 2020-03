Mery Arriazu, afectada por el IRPH: “El banco me dijo que era más seguro que el euríbor y le creí”

02/03/2020 a las 06:00

Mery Arriazu Sánchez tenía 26 años cuando acudió a la sucursal bancaria de su pueblo, Murchante, para solicitar una hipoteca. Le ofrecieron un crédito con IRPH para 40 años y lo firmó. “Mi asesora me dijo que era un índice que variaba menos que el euríbor. Yo entonces no sabía lo que era el IRPH, pero lo que me contó me lo creí”. Mery lleva al menos siete años, la mitad de los que han pasado desde que firmó su hipoteca, tratando de que el banco acceda a mejorar su crédito. Cuenta que se enteró p