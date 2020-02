Actualizada 27/02/2020 a las 08:22

Ejemplar fue el respeto de las personas que acudieron al foro ayer en Bera. Y atronador el primer aplauso de la tarde, uno de los dos que se escucharon. Fue tras la intervención de José Esteban Agirre. Se presentó como vecino de Bera y concejal en el ayuntamiento. “Da miedo entrar a la carretera. Sin entrar en culpabilidades, no he oído ni leído razones de peso para negar el desvío de camiones a la autovía A-15 y el porcentaje de tráfico pesado es absolutamente desmedido. Si no hay soluciones va