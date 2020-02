Las autoridades recomiendan llamar al 112 si hay sospechas de padecer coronavirus

27/02/2020 a las 06:00

La situación del coronavirus puede cambiar de un día para otro. Así se ha puesto de manifiesto tras el brote que afecta al norte de Italia. Ante esta incertidumbre, tranquilidad. El sistema sanitario está preparado, afirmó este miércoles la consejera de Salud, Santos Induráin. Y, por los datos que se manejan hasta el momento, no parece que sea una epidemia peor que la de la gripe que afecta cada año a la población. En este momento nos encontramos en una fase de transmisión de casos importados, es decir de personas que se han contagiado fuera del país. “El peor virus es el del miedo”, añadió el director de Salud, Carlos Artundo. Y pidió situar en su “justa medida” el problema, sin alarmar, aunque reconociendo que en cualquier momento pueden declararse casos positivos en Navarra.



De entrada, añadió, hay que saber que la mortalidad por la enfermedad es baja. En global es del 3,4% de los afectados (un 1,3% fuera de China). Y el perfil de las personas con cuadros graves coincide con el de otras enfermedades: personas de edad avanzada y con patologías de base, añadió Mª Ángeles Nuin, directora del Instituto de Salud Pública.



Con todo, la población debe saber cómo actuar, sobre todo si se ha viajado a algunas de las zonas con mayor riesgo en estos momentos: China, Corea del Sur, Irán, Japón y Singapur. Y, por supuesto, las cuatro regiones del norte de Italia afectadas: Lombardía, Véneto, Emilia-Romana y Piamonte. Nuin apuntó que, en este momento, no se recomienda aplicar una cuarentena a las personas que hayan viajado a esas zonas si no presentan ningún síntoma. Tampoco medidas extraordinarias de control en los puntos de entrada (aeropuertos, etc.).



LLAMAR AL 112



Sin embargo, sí se aconseja que durante los 14 días siguientes tras regresar del viaje se vigile el estado de salud. En caso de que aparezcan síntomas de enfermedad respiratoria aguda, sobre todo fiebre, tos y disnea (sensación de falta de aire), la primera recomendación es quedarse en el domicilio y llamar el 112.



“Si el proceso es leve y no requiere valoración en el hospital y la persona puede tomar medidas de aislamiento en casa, un equipo del SUE (servicio especial de urgencias) acudirá al domicilio para tomar una muestra a la persona”, explicó. La tecnología actual que dispone el Complejo Hospitalario de Navarra (técnica de laboratorio PCR) permite analizar las muestras en un plazo de entre cuatro y cinco horas.



Durante ese tiempo, hasta conocer el resultado, la persona debe permanecer en su domicilio. Con todo, si en el 112 consideran que la persona afectada requiere una valoración hospitalaria se le llevará al centro correspondiente, añadió. Si el resultado es negativo, se comunicará a la mayor brevedad aunque si en los siguientes días aparecen nuevos síntomas o un empeoramiento se aconseja volver a consultar con el 112 para una nueva valoración.



En caso de que el resultado sea positivo a coronavirus, se trasladará a la persona afectada al hospital y se procederá a investigar también a sus contactos.



En esta nueva etapa, añadió Nuin, se está buscando ser más sensible identificando a los posibles casos de forma más precoz todavía. Por eso, dijo, el número de pruebas que se prevé realizar en los próximos días será mayor que durante las últimas semanas. “Posiblemente vamos a tener casos en estudio de manera continua”, indicaron.

