Chivite apela a "recuperar el consenso" respecto a la competencia de tráfico

Actualizada 21/02/2020 a las 22:39

La presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, ha apelado a "recuperar el consenso parlamentario que históricamente ha habido al respecto de las transferencias de tráfico" y ha afirmado que UPN "asume la estrategia de la derecha antiforal".



En su intervención al inicio del Comité Regional del PSN, que se ha celebrado este viernes por la tarde en la sede del partido en Pamplona, Chivite ha explicado que, en estos momentos, se está trabajando con el Estado "en la parte más técnica" en cuanto a la transferencia a Navarra de la competencia de tráfico que, ha subrayado, "en ningún caso supondrá que la Guardia Civil salga de esta comunidad". "Más allá de las manipulaciones y por mucho que algunos se empeñen en decirlo, la Guardia Civil no va a salir de Navarra", ha insistido.



La presidenta ha resaltado que la competencia de tráfico "tiene el amparo de la LORAFNA y de la Constitución", por lo que "no sólo cumplir con ella es cumplir con la Constitución, sino avanzar en un autogobierno que es la esencia de nuestro régimen foral".



Ha criticado, además, a "quienes nos llaman paletos por defender nuestra foral foralidad", en referencia a las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha pedido "respeto" y ha mandado "a clases de historia". "Mucho llenarse la boca con la Constitución y envolverse con la bandera, pero ni se ha leído la norma ni se ha parado a mirar el escudo de España", ha remarcado.



Para Chivite, ante estas "posiciones antiforalistas" es "más importante que nunca que los navarros y navarras defendamos lo que nos es común". Por ello, ha apelado a recuperar "el consenso parlamentario que históricamente ha habido al respecto de las transferencias de tráfico". Y ha resaltado que "si hay formaciones que no quieren estar ahí eso no va a suponer que Navarra se pare". "Quien quiera subirse al carro del progreso es bienvenido pero quien quiera poner freno a nuestra tierra nos encontrará enfrente", ha subrayado.



"Siempre se ha defendido que la competencia debe ser asumida de forma exclusiva y ahora asistimos a un cambio de posición de UPN que nos sorprende políticamente porque significa que asume la estrategia de esa derecha antiforal y abandona esa posición histórica que siempre ha sido la que ha defendido Navarra por encima de ideologías", ha subrayado.



"Los grupos políticos han entendido que avanzar en el autogobierno es positivo para Navarra, siempre se ha entendido así, para el desarrollo y para la mejora de los servicios públicos", ha asegurado Chivite. "Cuando esos pasos se dan desde el consenso, qué problema hay", ha manifestado la presidenta, que se ha preguntado "por qué lo están poniendo en estos momentos en cuestión".



María Chivite ha puesto en valor el "espacio de centralidad" del PSOE frente al "auge de la ultraderecha" y ha lamentado que "no hay un partido de derechas que haga una oposición responsable con sentido institucional". Algo que está conllevando, ha opinado, "no solo la radicalización política" sino que pone en riesgo "la convivencia porque esta crispación la están trasladando a la calle".



Para la dirigente del PSN, en Navarra y España "sería bueno acuerdos esenciales que trascienden de ideologías" si bien ha asegurado que "no vamos a caer en la trampa de los que usan la manipulación" para construir "un falso relato". "Los socialistas, más allá del ruido, vamos a seguir proponiendo y abordando los asuntos que más preocupan a la ciudadanía", ha manifestado.



BALANCE POSITIVO DEL PRIMER SEMESTRE DEL GOBIERNO DE NAVARRA



María Chivite ha hecho un "balance positivo" del primer semestre de legislatura del Gobierno de Navarra en el que "se han dado pasos importantes en las cuestiones prioritarias" y se ha comprometido a seguir trabajando a "un ritmo alto" porque "los retos transcienden a nuestro ámbito".



La presidenta del Ejecutivo foral ha considerado un "hito importante para el Gobierno y el conjunto de la ciudadanía" la próxima aprobación de los Presupuestos Generales de Navarra para 2020 porque "tenemos importantes retos que afrontar y unas prioridades claras que requieren de un acompañamiento presupuestario y fiscal".



Chivite ha destacado que, con la aprobación de las cuentas, "vamos a poder trabajar en un escenario de estabilidad, de certidumbre y de garantías" y "nos va a permitir caminar en la senda de la apuesta de la innovación en el modelo de desarrollo económico y social, la calidad en los servicios públicos, la lucha contra la desigualdad, medidas para afrontar la despoblación o el impulso de infraestructuras estratégicas".



Por otro lado, ha destacado que se han comenzado a dar pasos para tener un Plan de Empleo en Navarra con la reunión del Consejo de Diálogo Social en el que han estado presentes "los que han querido estar", ha remarcado. En este sentido, ha destacado que quienes no han acudido a este Consejo "no van a ser un lastre para el Gobierno".



Al respecto, ha agradecido el "compromiso" de los agentes que han participado en el Consejo de Diálogo Social y ha resaltado que "tenemos importantes retos como la temporalidad, la siniestralidad, la brecha salarial o la conciliación" que "requieren de un trabajo integral, ambicioso y fruto del acuerdo".

