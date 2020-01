Actualizada 24/01/2020 a las 19:20

La Plataforma 0-3 de Navarra, conformada por trabajadores de las escuelas infantiles públicas de la Comunidad foral, han afirmado que viven una situación laboral "precaria" y han criticado que tienen "muy diversas condiciones y derechos laborales".



Han reivindicado, junto con una bajada de ratios, un aumento laboral, y han destacado que "por el mismo trabajo estamos cobrando distinto sueldo" que va desde los 900 a los 1.500 euros. Asimismo, han indicado que no se les ha actualizado el suelo desde 2012, que no cobran antigüedad y que no tienen un "convenio específico acorde a las necesidades y características de las y los profesionales de esta etapa educativa" como licencia de maternidad, horas de docencia directa de coordinación y tareas propias o sustitución.



"Es la etapa más importante de la vida y el Gobierno la tiene abandonada, no se puede hablar de calidad educativa del 0-3 maltratando a sus profesionales", ha censurado la plataforma a través de una nota.



En este sentido, ha acusado al Ejecutivo foral de generar "situaciones de estrés en el aula por la ratio existente" y de condicionar "la calidad vida de las trabajadoras" porque "en el 2021 no se llegara al salario mínimo interprofesioanal con la financiación del Gobierno".



