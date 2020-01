Actualizada 16/01/2020 a las 11:49

El portavoz de Navarra Suma en el Parlamento foral, Javier Esparza, ha manifestado que "vamos a defender" convertir en una autovía la N-121-A, "debe ser un objetivo de todos" y se ha preguntado "por qué esa zona de Navarra no se merece una autovía".

Esparza ha reconocido, en declaraciones a los medios de comunicación, que "es verdad que cuando hemos gobernado no la hemos hecho" y ha añadido que "no podemos hacerlo todo". "A nosotros se nos ha criticado mucho por hacer autovías en Navarra pero hemos hecho unas cuantas autovías; ésta no está hecha y creemos que hay que hacerla y ponemos sobre la mesa el debate", ha dicho.

Ha indicado que "la realidad que hay hoy en la N-121-A necesita respuestas". "Hay un proyecto de 2+1, al que no nos oponemos, pero es verdad que ese 2+1 no tiene que hipotecar para que en el futuro sigamos trabajando para terminar haciendo una autovía", ha expuesto.

El portavoz de Navarra Suma ha señalado que "lo que no puede ser es que Navarra tenga 4.300 millones de Presupuesto y aquí no se haga absolutamente nada". "Nosotros con esos Presupuestos hemos hecho autovías que han mejorado la calidad de vida de los ciudadanos, que han salvado vidas y han venido muy bien desde el punto de vista del equilibrio territorial", ha defendido.

