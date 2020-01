Alzórriz reclama que "se deje a un lado la utilización de las víctimas del terrorismo"

Actualizada 16/01/2020 a las 12:19

El portavoz del PSN en el Parlamento de Navarra, Ramón Alzórriz, ha pedido que "de una vez por todas se deje a un lado la utilización de las víctimas del terrorismo de las que nosotros también formamos parte" y ha apostado por "empezar a construir convivencia, a construir diálogo y a construir una Navarra mejor".



Alzórriz ha lamentado, en declaraciones a los periodistas, que los socialistas "hemos recibido palabras muy duras y gruesas como partido que no permitimos". "A nosotros por parte de la derecha navarra y española se nos ha llamado terroristas, que tenemos las manos manchadas de sangre y que estamos traicionando a nuestros muertos; y nosotros lo que queremos es avanzar en convivencia, en esta Navarra que es de todos y para todos, y que no utilicemos más el daño causado", ha remarcado.



Ha apostado así por "avanzar en la justicia, en la reparación y en el acompañamiento de las víctimas" y ha asegurado que "nuestra solidaridad la tendrán siempre y la han tenido siempre". "Lo que no vamos a hacer nunca es utilizarlas y ya hay muchas voces de víctimas de ETA que están diciendo basta ya", ha expuesto Alzórriz, para señalar que "esto no quiere decir olvido", sino que "lo que se les está exigiendo a unos y a otros es que avancemos, porque la sociedad necesita avanzar, no anclarse".



En este sentido, ha criticado las "algaradas, malos modos, malas formas y la insistencia en buscar un conflicto donde no lo hay" por parte de la derecha y ha afirmado que, frente a esto, "la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que este Gobierno está determinado en poner encima de la mesa sus prioridades y atajarlas en el menor tiempo posible".



Como prueba de ello, ha puesto en valor que la presidenta haya convocado este viernes el Consejo de Diálogo Social, con el que vuelve, según ha dicho, "a escenificar una prioridad de este Gobierno que es realizar un Plan de Empleo que acabe con la temporalidad, siniestralidad y que fomente el empleo de calidad".



Y ha destacado que "esa sí es una demanda de la ciudadanía, es una cuestión que está permanentemente en las tertulias en la calle porque lo que realmente importa a la gente es el empleo y los servicios públicos de calidad". "Este Gobierno está incidiendo en eso", ha asegurado Alzórriz, para pedir "dejar a un lado el conflicto".



Preguntado por las palabras de Javier Esparza sobre que el Gobierno de Chivite es "legítimo" pero "inmoral", ha considerado que Esparza o "tiene un problema y no cree en la democracia o no entiende lo que significa la democracia". Y ha destacado que "la democracia en nuestro país está marcada y avalada por la Constitución y dice que quien aglutina una mayoría parlamentaria es quien puede gobernar".



Además, ha destacado que "nosotros entendemos que la ciudadanía navarra está contenta, que el Gobierno está sustentado por una mayoría social". "Este Gobierno está perfectamente avalado por la sociedad y el Parlamento, es un Gobierno legítimo y querido por la ciudadanía", ha asegurado.

PRESUPUESTOS Y TECHO DE GASTO

Por otro lado, el portavoz del PSN ha destacado que "ahora mismo estamos hablando de unos Presupuestos que incrementan su techo en 250 millones de euros, unos presupuestos expansivos y sociales" y ha destacado que "lo que necesita la ciudadanía es aprobar unos Presupuestos que se centren en cuestiones sociales".



Preguntado por la propuesta de EH Bildu de incrementar el techo de gasto, una opción que el Gobierno está estudiando, Alzórriz ha señalado que el Ejecutivo foral "tiene sus datos y sus condiciones para la negociación", pero que él considera que "no hay necesidad de ampliarlo".



"Creo que se pueden mover partidas para asumir ciertas propuestas, pero lo que realmente es necesario y necesita la ciudadanía es aprobar unos Presupuestos que se centren en cuestiones sociales y destierren los conflictos. El Gobierno está haciendo la labor que tiene que hacer", ha zanjado.

