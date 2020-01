Militantes de EA exigen a Blanco que "cumpla con los estatutos" del partido y convoque primarias

Actualizada 15/01/2020 a las 19:11

Militantes de Eusko Alkartasuna (EA) han exigido a la secretaria general en funciones del partido, Eba Blanco, que "cumpla con los estatutos y dé voz a la militancia" con la convocatoria de primarias.

En un comunicado, han recordado que este sábado, 18 de enero, se cumplen los dos meses que otorgan los estatutos de EA para convocar las primarias para la elección de la Secretaría General del partido, "pero Eba Blanco no ha comunicado aún a la afiliación la fecha en la que se celebrarán".

"Eba Blanco fue elegida secretaria general en funciones el 18 de noviembre de 2019 y, según los estatutos de EA, la única misión de la persona elegida para la Secretaría General en funciones es convocar unas primarias en el plazo de dos meses", han destacado. Sin embargo, han criticado que Blanco "sigue sin convocar las primarias, despreciando lo consignado en los estatutos del partido y lo solicitado por las Asambleas Territoriales y la militancia".

Igualmente, los afiliados han recordado que el pasado 11 de noviembre, mediante auto judicial, "se estableció cautelarmente la suspensión de la efectividad de la proclamación" de Eba Blanco como secretaria general de EA. Así mismo, han indicado que el 12 de noviembre, el juzgado de primera instancia nº 7 de Vitoria estableció "el cumplimiento inmediato" del auto judicial y la suspensión de la proclamación de Blanco como secretaria general.

A pesar de ello, han criticado que, el 18 de noviembre, la Asamblea Nacional del partido, "dónde los afines a Blanco son mayoría", la nombra secretaria general en funciones "para desoír el mandato judicial". Una decisión "tendente a no cumplir el auto judicial y no hacer caso a los tribunales, no ya internos, sino también los externos", han censurado.

"Blanco no puede perpetuar su interinidad y tiene dos meses de plazo para convocar las primarias. Este sábado concluye ese plazo y la militancia de EA desconoce sus intenciones", han manifestado los militantes de EA, que han subrayado que "corresponde a Eba Blanco llamar las primarias para dar la voz a la militancia y que ésta decida".

Los afiliados de Eusko Alkartasuna próximos al sector crítico han opinado que Eba Blanco "debiera ser la primera interesada en no alargar su interinidad y dar estabilidad al partido". "Este año se celebran elecciones al Parlamento Vasco y ante la inminencia de tener que acometer la preparación de las mismas, el partido no puede permitir alargar su interinidad", han resaltado. "A no ser que, así, desde una posición privilegiada y a espaldas de la afiliación y las normas internas, pretenda influir en su incorporación a las listas electorales al Parlamento para mantener su cargo de parlamentaria", han indicado.

