Qué hacer este jueves 2 de enero en Pamplona y Navarra

01/01/2020 a las 20:01

Otras músicas



‘Sílbala otra vez J.J.’ Filmoteca de Navarra (c/Paseo Antonio Pérez Goyena, 3). 20 horas. Recital de canciones de cine silbadas. El silbador navarro, José Julio Apesteguía, participante en varios campeonatos del mundo de silbido, ofrecerá un recital de canciones de películas que estarán acompañados de imágenes de las mismas para reconocer y ambientar esos momentos. Canciones como Cantando bajo la lluvia, Desayuno con diamantes, el Mago de Oz, La pantera rosa, Por un puñado de dólares, Love Story, Gilda, El Padrino o Los caballeros las prefieren rubias, entre otras.

Danza



Coro, Ballet y Orquesta del Ejército Ruso Sala principal de Baluarte. 20 horas. Música y danzas populares rusas. Más de 100 artistas integran el Coro, Ballet y Orquesta del Ejército Ruso de San Petersburgo, una de las mejores representaciones del folclore, arte vocal y coreográfico de Rusia. El espectáculo ofrecerá un variado programa de danzas y canciones acompañadas de coloridos vestuarios, instrumentos típicos como las balalaikas y acordeones, así como coreografías casi acrobáticas. Entradas: 34 y 36 euros.

Infantil



‘Gorgorito y la casita de turrón’ Sala de cámara de Baluarte. Funciones a las 17 y 18.30 horas. La compañía de títeres y marionetas Maese Villarejo regresa a Baluarte con una de sus obras originales cuyo protagonista es el popular Gorgorito, un niño de 7 años que siempre defiende a sus amigos del ogro, la bruja o el personaje malo de turno. En esta obra, la bruja se convertirá en cotorra para hacer creer a los niños que les invita a la casita de turrón que, en realidad, es su cueva donde pretende atraparlos. Entradas: 6 euros.

‘Irse de casa’ Escuela Navarra de Teatro (c/San Agustín, 5). 18.30 horas. Mapa-poema para niñas que alguna vez se portan mal cuando no quieren comer la sopa, no le apetece acostarse, ir al colegio o ponerse los zapatos. La obra ofrece un mapa para navegantes de cualquier edad que permite, entre cuchara y cuchara, descubrir o recordar ese imaginario donde todo es posible. Obra de Lola Fernández de Sevilla, texto ganador del concurso de textos teatrales dirigidos a público infantil 2019. Dirección: Patxi Larrea Salinas. En el descanso, chocolatada. Para público a partir de 5 años. Entrada: 7 euros.

‘Liluraren laborategia’ (El laboratorio de la ilusión)’ Teatro Gayarre. 18 horas. Espectáculo en euskera para conocer los grandes secretos de la magia. Fantasía y aventura se dan la mano en un laboratorio donde dos científicos preparan a la vista los trucos para el Gran Mago Ladelai. Levitaciones, apariciones, hipnosis y un sin fin de efectos mágicos con música en directo. Con el Mago Sun. Director: Juanjo Otero. Ciclo Al Gayarre en familia por Navidad en euskera. Entradas: 4 a 8 euros.

‘Elaboración de atrapasueños’ Centro Félix Garrido (c/Elizmendi, 8). Sarriguren. 11 a 13 horas. Taller infantil con entrada libre hasta completar el aforo.

‘Una Navidad de cine’ Biblioteca pública Txantrea. 11 horas. Proyección de película infantil en euskera. Entrada libre.

Taller ‘Mi maceta con una botella’ Museo de Educación Ambiental (c/Errotazar, s/n). 10.30 a 12.30 horas. Taller creativo que consistirá en la realización de una maceta reutilizando envases cotidianos. Una manera de acercarse al consumo responsable de forma divertida. Para niños y niñas de 6 a 12 años. Taller impartido por Patxi Huarte, licenciado en Bellas Artes. Inscripciones en el teléfono 010 ó 948 42 01 00.

Juegos tradicionales en Ribaforada Polideportivo de Ribaforada. 17 horas. Juegos y merienda para todos y todas las participantes. Entrada gratuita para socios, 3 euros (no socios).

Mercadillo de intercambio de juguetes Museo de Educación Ambiental (c/Errotazar, s/n). 10 a 13 horas. Mercadillo con el que se trata de fomentar el trueque de juguetes, impulsando así la reutilización de los productos y alargando la vida de los juguetes. Los menores que quieran participar deberán llevar juguetes que ya no utilicen y estén en buen estado, como juegos, libros, puzzles, cuentos, etc. Podrán intercambiarse por otros objetos que hayan llevado otros niños y niñas. El equipo de museo se encargará dinamizar y guiar a los pequeños en el intercambio.

Zirkoteka en Irurtzun Gimnasio Atakondoa de Irurtzun. 10.20 a 12 horas (niños y niñas de 4 a 7 años). 12 a 13.30 horas (de 8 años en adelante). Taller de circo impartido por David Almazán, de Circo Dabitxi. Precio: 2 euros.

‘Mundos mágicos con Lego 4 Discoverbricks’ Civivox San Jorge. 11.30 a 13 horas. Taller de lego para menores de 5 a 12 años. Precio: 2 euros.

‘Mago por un día’ Civivox Iturrama (c/Esquíroz). 18.30 horas. Espectáculo a cargo del Mago Karim. Para público a partir de 8 años. Entrada: 3 euros.

Taller biblioteca viva ‘Palabras pintadas’ Biblioteca Pública San Pedro. De 11 a 13 h. La exposición fotográfica, con imágenes de Blas Campos, presenta el desarrollo del proceso creativo de niños y niñas dentro de las diversas ediciones de los talleres Palabras Pintadas, centrándose en la realización de libros de diferentes soportes. La muestra servirá de referencia para el talleres infantil dirigido por el pedagogo Blas Campos y la licenciada en Bellas Artes Lola Azparren, de Bidari. Para menores de 6 a 12 años. Inscripción gratuita a través del 010 o 948 420 100.

‘Kontukantari’ Casa de Cultura de Zizur Mayor. 18 horas. Concierto de diez canciones infantiles en euskera, con títeres. Una música que incluirá ritmos desde el reggae pasando por el rap o el blues, acompañados de la magia de los títeres. A cargo de La Enana Naranja. A partir de 3 años. Entrada: 4 euros.

Baloreak Sala Zentral. 18.30 horas. Concierto Aurre Estreinaldia. Baloreak es un proyecto que nace para hacer llegar nuevas perspectivas en torno a los valores humanos a través de la música. Canciones compuestas por Pello Reparaz e interpretadas por un grupo de música compuesto por cinco niños y niñas con edades comprendidas entre 8 y 14 años. En el concierto, cantarán cinco niños locales con otros procedentes de México, Sahara Occidental, Canadá y Córcega, entre otros. Entrada: 12 euros (taquilla) y 10 euros + gastos (anticipada).

‘Guille y la bruja’ Carpa de invierno en la plaza del Ayuntamiento de Barañáin. 18 horas. Obra de títeres en la que Guille, junto a su perro Panceto, se enfrenta con la bruja por unas manzanas. A pesar de los poderes mágicos de la bruja, el niño superará su miedo y, junto a su perro Panceto, saldrá victorioso. A cargo de la compañía Colectivo Humo. Entrada gratuita.

Navidad en Castejón Centro Cultural Sarasate. Castejón. A partir de las 12 horas, escuela de magia con el ilusionista Pedro III. Sesión de una hora y media de duración. 11.30 a 14 horas y 16 a 20 horas, polideportivo municipal, parque infantil. 18 horas, calles de Castejón, el Cartero Real recogerá las cartas que le entreguen los niños para los Reyes Magos.

Navidad



Pía Unión de Pastores de Belén Residencia Padre Menni. 19 horas. Actuación de villancicos y música navideña.

Torneo de videojuegos Casa de la Juventud de Pamplona (c/Sangüesa, 30). 17 a 21 horas. Torneo dirigido a personas de 12 a 30 años, con premios de 40 y 20 euros en tarjetas regalo. Con la Asociación Navarmanga. Entrada libre.

Bertsos en Barañain Carpa de invierno de la plaza del ayuntamiento. 19 horas, actuación de bertsolaris. Bertso Trama. Desafío Larraun-Barañain.

Auroros de Tudela Casco Viejo de Tudela. 20 horas. Pasacalles de los Auroros de Tudela por distintas zonas de la ciudad.

Los Belenes en Baluarte Sala de Exposiciones de Baluarte. Belenes de la Asociación de Belenistas de Pamplona. Se podrá disfrutar de belenes abiertos (para verse por sus cuatro costados) y cerrados (para verse de un solo lateral). Habrá una amplia variedad de construcciones y paisajes, belenes de noche y de día con el Nacimiento de Jesús, la Anunciación a los Pastores, La llegada de los Reyes Magos. Las personas que se acerquen a ver la exposición podrán disfrutar de paisajes que recordarán a localidades de Navarra y a otros lugares más lejanos de todo el mundo. De 10.30 a 13.30 y de 17.00 a 21.00 horas (excepto los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 19.00 horas) Precios: Mayores de 14 años: 3€ De 7 a 14 años: 1€ Menores de 7 años: gratis. Hasta el 6 de enero.

Tobogán de nieve artificial Disponible en el paseo de Sarasate durante las Navidades, en el entorno de la estatua de los Fueros. Es una atracción gigante, ya que la rampa de deslizamiento tiene 36 metros de longitud, 6,5 m. de ancho y la bajada se hará desde los 8 metros de altura. Este tobogán se complementa con una pista de hielo sintético en el entorno del Parlamento foral. Lo previsto es que esta gran atracción funcione hasta el 4 de enero, de lunes a domingo de 10 a 14 horas y de 16 a 22 horas, salvo los días 24 y 31 de diciembre, que cerrará a las 19 horas. Los festivos 25 de diciembre y 1 de enero la atracción se abrirá a las 12 del mediodía. La actividad está diseñada para menores y adultos y tiene el precio de 4 euros por tres bajadas, aunque está previsto que haya descuentos de 1 euro para familias numerosas, personas desempleadas, mayores de 65 años, personas discapacitadas con menos de un 33% de discapacidad reconocida, así como miembros de asociaciones de carácter social. Habrá un descuento de 2 euros para desempleados mayores de 55 años, grupos del programa escolar y grupos de más de 25 personas en general. Para personas con discapacidad con más del 33% reconocido, y personas invidentes, la propuesta municipal será gratuita. Los menores de 3 años deben ir acompañados, aunque se descontará el 50% de una de las entradas.

‘Expo-Wars’ Sala de la Muralla de Baluarte. Una de las mayores colecciones privadas existentes en el país en torno a la famosa saga cinematográfica Star Wars. Los objetos de la muestra pertenecen a la asociación Metrópoli, formada por un grupo de coleccionistas del universo de George Lucas. Entre la selección de piezas destacan réplicas de figuras y bustos, como una réplica a tamaño real de Han Solo atrapado en carbonita, dioramas del bosque de Endor con una Motojet, Ewoks y otros personajes a tamaño real, una recreación del Watto’s Place y una réplica del trono del emperador, así como bustos de Boba Fett o Darth Vader. Hasta el 12 de enero. Horario: lunes a viernes, 16 a 22 horas. Sábado y domingo, 11 a 14 horas y 16 a 22 horas. Horarios especiales: 23, 26, 27 y 30 de diciembre, 11 a 14 y 16 a 22 horas. 24 y 31 de diciembre, 5 y 6 de enero, 11 a 14 horas y 16 a 19 horas. 25 de diciembre y 1 de enero, cerrado. Precios en taquilla: lunes a jueves, 9 euros (pack familiar, 25 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 12 euros (pack familiar, 37 euros). Precios online: lunes a jueves, 8 euros (pack familiar, 24 euros). Viernes, sábados, domingos y festivos, 11 euros (pack familiar, 36 euros).

‘Súbete al tren’ Sala de exposiciones de Baluarte. Tradicional exposición navideña de la Asociación Navarra de Amigos del Ferrocarril que alcanza este año su novena edición. Además de tres maquetas de diverso tamaño y una exposición de fotografías ferroviarias, vuelve el tren de 5 pulgadas para todos los públicos, este año con nuevas locomotoras y circuito renovado. Hasta el 5 de enero. Horario: de 11 a 13.30 horas y 17.30 a 20.30 horas. Horarios especiales: 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, de 11 a 13.30 horas. 25 de diciembre y 1 de enero, 17.30 a 20.30 horas. Entradas: 2,5 euros y 1,5 euros (menores de 12 años).

Feria de Navidad en la Plaza de Toros Más de 50 stands con una oferta de productos para regalar en Navidades: ropa de abrigo de última tendencia, originales juguetes de madera, jabones y cremas naturales, joyas artesanales, accesorios en cuero, artesanía de países y objetos de decoración. También se pueden encontrar muchos productos de alimentación para consumir en el momento o para llevar a casa como todo tipo de encurtidos de aperitivo y bizcochos, turrones y chocolates. De lunes a sábado de 10:30h. a 14:00h. y de 16:30h. a 21:30h. Domingos y festivos de 11:00h. a 14:30h. y de 16:30h. a 21:3 h. 25 de diciembre de 12:00h. a 14:30h. y de 17:00h. a 21:30h.1 de enero de 17:00h. a 21:30h. Hasta el 7 de enero.

Feria de Navidad en la Plaza del Castillo La Feria permanecerá abierta hasta el 5 de enero, en horario de mañana y tarde de 11 a 14 y de 17 a 20 horas. Únicamente cerrará los miércoles 25 de diciembre y 1 de enero. En los puestos se podrán encontrar productos de alimentación como chocolates, pastas, quesos, productos derivados del pato, mermeladas, barquillos o embutidos. Habrá también otros productos con otro tipo de elaboración, no alimentarios, como objetos y detalles en plata, marroquinería y cuero, cerámica decorada, artesanía textil, elementos de alfarería, lanas o trabajos en vidrio.

Pista gratuita de hielo en el Paseo de Sarasate El horario de apertura al público irá desde las 11 hasta las 14 horas y desde las 17 hasta las 20 horas, salvo los días 22, 24, 29 y 31 de diciembre y 5 de enero, cuando abrirá solo en horario de mañana. Además, los días 25 de diciembre y el 1 de enero la instalación permanecerá cerrada. Los turnos para poder acceder a la pista de hielo sintético se adjudicarán en la caseta de atención al público instalada en el recinto. Cada día, se repartirán a partir de las 10.30 horas los turnos para las sesiones de la mañana, que tendrán una duración de media hora. A partir de las 16.30 horas comenzarán a adjudicarse los turnos de la tarde, que serán de 20 minutos. El alquiler del material necesario para patinar también será gratuito.

Centro de juegos Plaza del Castillo Espacio cubierto con actividades como ludoteca, globoflexia, pintacaras, magia, música, talleres... Del 20 a 24 y del 26 al 31 d ediciembre y del 2 al 4 de enero. De 11 a 14 y de 17 a 20 horas (24 y 31 solo por la mañana).

Bienvenidos al polo norte. Juegos al aire libre. Espacio junto al árbol de Navidad de Carlos III, entre las calles San Fermín y Tafalla. En la plaza de la Cruz, autos de choque. Del 20 a 24 y del 26 al 31 d ediciembre y del 2 al 4 de enero. De 11 a 14 y de 17 a 20 horas (24 y 31 solo por la mañana).

Tökkö Ciudadela. Instalación interactiva. Todos los días del 20 de diciembre al 6 de enero. De 18 a 21 horas. Jardines de la Ciudadela.

Poema Ciudadela. Muestra de Mikel Belascoain con cinco piezas artísticas llenas de color. Todo los días del 20 de diciembre al 6 de enero. Jardines de la Ciudadela.

Tiovivos Iturrama (trasera de la calel Iturrama), Pío XII (frente al parque de Yamaguchi) y Rochapea (Bernardino Tirapu, recinto festivo de la Rochaea). Del 20 al 24 y del 26 al 31 de diciembre y del 2 al 4 de enero. De 11 a 14 horas y de 17 a 20.30 horas (24 y 31 solo por la mañana).

