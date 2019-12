Íñigo de Carlos y David Garciandía, únicos participantes de habla hispana en el debate Oxford IV

Actualizada 23/12/2019 a las 14:26

Los estudiantes de la UPNA Iñigo de Carlos Artajo y David Garciandía Igal (ambos, del Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y Derecho), han sido los únicos participantes de habla hispana en uno de los campeonatos de debate internacional en inglés de mayor prestigio, el Oxford IV, celebrado recientemente en Oxford (Reino Unido).

En el campeonato, organizado por 'The Oxford Union', uno de los 'colleges' más importantes de la Universidad de Oxford, han participado 123 equipos (cada equipo compuesto por dos estudiantes) procedentes de las universidades de mayor renombre del mundo, entre las que se encontraban las de Harvard, Yale, Stanford, Princeton (todas ellas, en Estados Unidos) u Oxford, UCL o Cambridge (en Reino Unido). Los estudiantes han podido participar gracias a una ayuda concedida por el Vicerrectorado de Internacionalización de la UPNA en el marco de la convocatoria para acudir a competiciones internacionales.

El equipo de la UPNA ha realizado una actuación muy notable, quedando por encima de la University College of London (UCL, octava mejor universidad del mundo, según el QS World University Rankings) o de universidades chinas (Xi'an Jiaotong-Universidad de Liverpool) e indias (Utkal University). Asimismo, Iñigo de Carlos y David Garciandía han ganado en enfrentamientos directos a equipos ingleses como los de la Universidad de Bristol, la “Queen Mary University of London” o la Universidad de Bath y a equipos americanos como el de la Universidad de Vermont. No obstante, los estudiantes no pudieron llegar a la semifinal de su categoría, para la que únicamente se clasificaban ocho equipos.

DINÁMICA DEL DEBATE

El formato de debate era el llamado “parlamento británico”. Dos equipos, formados por dos personas cada uno, se ubican en una bancada enfrente de otros dos equipos de igual composición. Una bancada defiende posiciones a favor y otra, en contra. Los temas se anuncian con 15 minutos de antelación y son muy variados: en concreto, en esta ocasión se debatió, por ejemplo, acerca de la posibilidad de prohibir la publicidad de los partidos políticos en las redes sociales, que Macedonia del Norte estreche lazos con la Unión Económica Euroasiática o los efectos que tendría la adopción mundial de “Libra” (moneda creada por Facebook).

El sistema era el siguiente: todos los equipos (nativos y no nativos) compiten en el mismo grupo común. Al terminar la fase de grupos, se seleccionan los mejores nativos y los mejores no nativos (esto es, categoría ESL, English as a Second Language, orientada a personas que, pese a que el inglés no es su lengua materna, viven en países de habla inglesa, por lo que son prácticamente bilingües). Los mejores 16 nativos pasan a cuartos, semifinal y final y los ocho mejores en la categoría ESL pasan a la semifinal y final.

PAPEL DESTACADO EN OTRAS COMPETICIONES

Los dos estudiantes, que se gradúan en enero de 2020, han tenido una actuación muy destacada en competiciones nacionales e internacionales de debate representando a la UPNA. En concreto, quedaron 10º clasificados en el torneo internacional “World Universities Debating Championship” (Ciudad del Cabo, 2018). En el ámbito nacional, ambos han ganado la Liga de Debate Interuniversitario G-9 (Íñigo de Carlos en 2015 y David Garciandía en 2017) y también integraron un equipo que resultó subcampeón del IV Torneo de Debate Nacional Interpoli (Valencia, 2016). Han ganado también varias Ligas de Debate de la UPNA, además de distintos premios individuales.

“Ha sido un honor representar a la UPNA todos estos años en la más alta esfera del debate a nivel nacional e internacional. Ha supuesto una oportunidad única para conocer lugares y personas increíbles”, explica Íñigo de Carlos. “Hemos aprendido mucho y, sobre todo, hemos disfrutado el camino. Ojalá estas experiencias sirvan de incentivo para que las nuevas generaciones de estudiantes en la UPNA se animen a participar más en actividades extraacadémicas. Esperamos haber podido aportar nuestro granito de arena en el crecimiento y la proyección internacional de la UPNA”, concluye David Garciandía.

Etiquetas UPNA Universidad Pública de Navarra

Selección DN+