La Sección Primera de la Audiencia de Navarra condena al subastador de arte y exgerente financiero Alberto Tejada Salvatierra por haber estafado a una treintena de personas de su círculo privado en torno a 6 millones de euros.

El tribunal reconoce las cantidades íntegras reclamadas por los perjudicados (6 millones) y no las asumidas por el acusado (3,7 millones), que afirmaba que había que descontar los intereses.

Asimismo, el tribunal ha condenado a Bankinter, entidad con la que operó de 2001 a 2015, como responsable civil subsidiario. Por lo que debido a la insolvencia del subastador, será la entidad bancaria quien indemnice a los perjudicados. El fallo no es firme y admite recurso.

Si bien Tejada no tenía relación laboral con el banco, la fiscal argumentó que como agente financiero existía “una relación de dependencia” con el banco, el acusado tenía “poder de representación”, y en su oficina tenía todos los logotipos del banco e hizo creer a todas sus víctimas que actuaba como agente financiero de Bankinter. Además, subrayó que no hubo mecanismos de control en el banco sobre su actividad, ya que llegó a sacar dinero en efectivo sin la presencia de los clientes, algo que no podía hacer y que el banco no controló. “Tejada no cumplió las normas como agente financiero y Bankinter no lo controló”.

Según la sentencia "con ánimo de obtener un enriquecimiento ilícito y aprovechando la confianza que tenía los clientes inversores en él", recibió diversas cantidades de dinero, pero nunca llegó a realizar las inversiones indicadas.

El tribunal ha absuelto a Bankoa y el Banco Sabadell.

