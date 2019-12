Rechazadas las tres enmiendas a la totalidad del patrimonio empresarial

Actualizada 12/12/2019 a las 15:21

El rechazo de PSN y Geroa Bai a las tres enmiendas a la totalidad del proyecto de ley al patrimonio empresarial que habían presentado Navarra Suma, EH Bildu e I-E y la división del voto de estos partidos, que no han querido apoyarse mutuamente, han permitido al Gobierno salvar la iniciativa que ahora seguirá su trámite parlamentario.



En defensa del proyecto de ley la consejera de Economía y Hacienda, Elma Sáiz, ha indicado que con él se quiere evitar que incluyan en la base imponible los bienes afectos a entidades económicas y las participaciones de entidades que las realicen y en las que el sujeto ejerza la dirección para "equiparar" la normativa foral a la del País Vasco y la del régimen común porque Navarra "es la única que mantiene esta tributación que afecta a las empresas familiares".



Con un coste de 6 millones de euros es, ha afirmado la consejera, "una cuestión de justicia que favorece la no deslocalización, el arraigo de estas empresas en Navarra" porque el compromiso de este Gobierno con la empresa "es firme".



"Hay que gravar lo que se gana, lo que se tiene y lo que se gasta y ningún fiscalista serio puede hablar de una triple imposición", ha replicado el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, al defender la enmienda a la totalidad presentada por su grupo.



Tras recordar que 150 personas declaran un patrimonio suprior a los 3.000 millones de euros, ha lamentado el discurso que "quiere hacer creer que lo que es bueno para los ricos es bueno para todos cuando no es así" y ha defendido una fiscalidad "justa" para una sociedad "más cohesionada", algo difícil con elusiones como el escudo fiscal, una "técnica perversa", y la exención de ciertos bienes como plantea este proyecto de ley.



Por eso, tras lamentar que el PSN haya "sucumbido" y "privilegiado" a 7.500 ricos frente a otros 332.000 contribuyentes, Araiz ha pedido "rigor, transparencia y honestidad para los gravámenes a la riqueza" y rechazado "vías de escape" para los poseedores de grandes fortunas.



Para defender la enmienda a la totalidad de I-E, Marisa de Simón ha indicado que la exención tiene efectos "en un 2% de la población que acumulará más riqueza" y es "un paso atrás en lo que fue en la pasada legislatura en avance en progresividad y justicia fiscal".



En este sentido ha subrayado que quienes poseen la mayor parte de la riqueza de esta comunidad ahora "solo tributan por un 5%" del patrimonio empresarial, por lo que ha denunciado que se quiera incluso eliminar esta fiscalidad, lo que además supondrá menos ingresos públicos para otras políticas.



"Mi formación es firme defensora de la exención de los bienes afectos a la actividad empresarial en el Impuesto de Patrimonio pero por desgracia parece el caramelo para no debatir" una reforma del modelo fiscal en profundidad, ha dicho la portavoz de Navarra Suma, María Jesús Valdemoros, quien ha recordado pasadas opiniones del PSN en materia de impuestos a su juicio diferentes a las actuales.



Y en defensa de la enmienda a la totalidad del proyecto de ley presentada por NA+ ha sostenido que el impuesto al patrimonio empresarial tiene "nefastos" efectos porque "daña el arraigo empresarial con la consiguiente merma de la actividad económica presente y futura".



Supone además a juicio de NA+ una discriminación al no existir en otras haciendas y es una doble imposición, por lo que sumado todo provoca una "más que notable desventaja fiscal", de ahí que planteen suprimir la actual deducción para aplicar una exención en términos similares a los del País Vasco y ayudar así a la "competitividad de empresas y personas" en Navarra.



Mikel Buil, de Podemos, ha mostrado su apoyo a las enmiendas de EH Bildu e I-E y defendido que se mantenga un "impuesto a la riqueza, un impuesto mínimo por las bonificaciones" que ya exiten ahora para dar "ventaja a las pequeñas empresas y empresas familiares".



En el turno en contra de las tres enmiendas, la socialista Ainhoa Unzu ha comentado que las de EH Bildu e Izquiera-Ezkerra no les han sorprendido porque "van con su filosofía", no así la de Navarra Suma a la que ha preguntado si "tan rabiosos están que son capaces de poner en riesgo" la exención.



Tras calificar de "incoherente" esta postura, Unzu les ha acusado de presentar una enmienda a la totalidad solo por "estrategia política" cuando al exención planteada por el Gobierno "la están pidiendo las empresas familiares de Navarra, las que "mas compromiso demuestran con esta tierra y las que están generando el empleo de mayor calidad" y que ya tributan por Sociedades y sus empresarios por IRPF y Patrimonio, mientras que la imposición a las participaciones es una "excepción" en Europa.



En contra también de las enmiendas de EH Bildu e I-E, Uxue barkos, de Geroa Bai, ha aludido a la necesidad de corregir desequilibrios fiscales y apelado a la justicia en la revalorización del patrimonio consolidado en un bien inmueble, pero rechazado que por este proyecto de ley se pueda decir que se ha sucumbido ante los ricos.



A Navarra Suma por su parte le ha preguntado si pretende dar "jarabe de palo", qué va a explicar a las empresas familiares tras esta "pataleta" que "no está basada en convicciones ideológica" y qué va hacer cuando finalmente "esta ley y no otra" sea tramitada, porque "se han instalado en el cuanto peor, mejor".

