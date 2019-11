El Ejecutivo foral califica de "muy positiva" la visita del Rey a Navarra

Actualizada 20/11/2019 a las 15:18

El vicepresidente Javier Remírez ha afirmado este miércoles que el Gobierno de Navarra hace "una valoración muy positiva" de la visita que realizó este martes el Rey a Pamplona para entregar la Medalla de Oro de la Confederación de Empresarios al fundador y presidente de MTorres.



Remírez ha asegurado además en conferencia de prensa que "las relaciones con la Casa Real son plenamente fluidas y altamente satisfactorias", y "dentro de la normalidad institucional se producirán" otras visitas.



Sin embargo, tras recordar que este acto ha estado presidido en el tiempo no solo por la figura del rey sino también por la del príncipe, no ha desvelado si Felipe VI presidirá o no la entrega del Premio Príncipe de Viana de la Cultura.



La explicación que ha dado para no aclarar la duda es que todavía quedan meses para la celebración de este acto, aunque en todo caso ha subrayado que "la presencia del Rey en Navarra está asegurada en otros eventos".

