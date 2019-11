Gimeno respalda las declaraciones de Celaá sobre la libertad de elección de centro educativo

Actualizada 15/11/2019 a las 12:06

El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha afirmado este viernes que el "concepto tan manido" de la libertad de elección de centro educativo "jurídicamente no es un derecho ilimitado" y distribuir mejor al alumnado para favorecer la igualdad de oportunidades "no es ir en contra de nada sino a favor de la escuela publica".

Gimeno respaldaba así las declaraciones efectuadas este jueves por la ministra de Educación, Isabel Celaá, cuando sostuvo que la libertad de elección de centro no emana del artículo 27 de la Constitución, y al respecto ha añadido que la Administración "tiene una responsabilidad o una corresponsabilidad en la programación general de la enseñanza, en el diseño de la oferta de plazas y en el control de determinadas tendencias, como que el alumnado con menos recursos tienda a concentrarse en determinados centros, generalmente públicos, y no en otros".

"Todos los centros sostenidos con fondos públicos deben tener los mismos derechos pero por supuesto también las misma obligaciones", ha subrayado Gimeno en declaraciones a los periodistas, y ha añadido que de hecho el Gobierno de Navarra está "trabajando ya en la distribución equilibrada del alumnado desfavorecido y en la reducción de la tasa de concentración de ese alumnado en centros públicos".

Te puede interesar

Según el consejero "todos debemos estar en la cooperación, no digo que no lo estén todos los centros de titularidad privada, porque algunos colaboran y mucho en esta tarea, pero hay que ver por qué los centros con más de un 70% de alumnado desfavorecido son públicos o por qué de 43 centros con más del 40% de alumnado desfavorecido 39 son públicos".

En este sentido ha indicado que "hay que ir distribuyendo para mejorar el sistema educativo navarro y la igualdad de oportunidades", y esto "no es ir en contra de nada sino a favor de la escuela publica" cuando "la libertad de enseñanza habla de pluralidad, de otras ofertas además de las de la administración, pero eso no significa que la administración no pueda intervenir".

Y al respecto ha recordado que tanto la LOE como la LONCE "hablan de la distribución equilibrada del alumnado" y para conseguirlo ha sostenido que "tiene que haber una integración y una complementariedad entre las dos redes y además una asunción de responsabilidades".

Si te interesa la educación y los planes en familia, apúntate al boletín de los jueves de Sonsoles Echavarren Quiero apuntarme

Selección DN+