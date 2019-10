El Parlamento de Navarra reitera sus posturas sobre sentencia de Alsasua

Actualizada 28/10/2019 a las 14:34

Los grupos políticos representados en el Parlamento foral, tras la concentración de apoyo a los jóvenes alsasuarras, han reiterado sus posturas, que difieren entre el respeto a la sentencia que plantean Navarra Suma y PSN, y el rechazo por las "desproporcionadas" penas por agresión.



Fueron miles de personas las que participaron el sábado en Pamplona, ante el Palacio de Justicia de Navarra y con el apoyo de todos los grupos de la Cámara excepto NA+ y PSN, en una concentración de protesta por las penas de entre 1 año y medio y 9 años y medio de prisión que el Tribunal Supremo ha impuesto a ocho jóvenes de Alsasua por agredir a dos guardias civiles y sus parejas en 2016.



En declaraciones a los periodistas tras la sesión semanal de la Mesa y la Junta de Portavoces de la Cámara foral, por Navarra Suma Javier Esparza ha criticado duramente la presencia en la protesta del presidente del Parlamento foral "de todos los navarros", Unai Hualde (Geroa Bai), y al igual que en Cataluña, con "un nacionalismo que cuando no le gustan las sentencias se manifiestan" pese a que las instituciones "deben respetarlas", ha dicho para pedir su opinión al respecto a la presidenta del Gobierno, María Chivite.



También el socialista Ramón Alzórriz ha subrayado que en el PSN "respetamos y acatamos las sentencias judiciales", al igual que ha reconocido el derecho a la "libre manifestación" de quienes acudieron en apoyo de los jóvenes condenados.



Te puede interesar





Koldo Martínez, de Geroa Bai, ha incidido en su "desacuerdo con la sentencia absolutamente desproporcionada" sobre unos hechos que, por otra parte, también condenan, ha dicho en relación a la agresión a los guardias civiles, pero "la justicia debe ser proporcional" y en este caso no lo ha hecho al "utilizar el concepto de delito de terrorismo para llevar el caso a la Audiencia Nacional".



Bakartxo Ruiz (EH Bildu) ha valorado la "respuesta contundente" que dieron los navarros este sábado contra la sentencia que, al igual que la de cataluña contra el procés, son "profundamente injustas y ponen en cuestión derechos civiles y políticos" y "evidencian la crisis estructural que afecta al Estado".



Por Podemos, Mikel Buil, también ha considerado que la concentración evidenció que "no pierde músculo" una "indignación específica hacia cómo se esta ampliando el uso del concepto de terrorismo en detrimento de los derechos civiles de todos".



Además, Marisa de Simón (I-E) ha subrayado que "Navarra es pacífica y tranquila y sabe reivindicar en la calle de esa forma lo desproporcionado de este proceso", que ha calificado de "ridículo" y que "no pasaría" en otras ciudades de España, ha señalado para advertir que eso no quería "menospreciar a las personas que fueron agredidas".

Selección DN+