De Simón (I-E) ve las penas del 'caso Alsasua' "totalmente desproporcionadas"

Actualizada 10/10/2019 a las 10:59

La portavoz de Izquierda-Ezkerra en el Parlamento de Navarra, Marisa de Simón, ha manifestado que es "lamentable" la sentencia del Supremo sobre el 'caso Alsasua' y ha indicado que las penas son "totalmente desproporcionadas".



En declaraciones a los medios de comunicación, De Simón ha señalado que este caso "ha sido un despropósito desde el inicio, desde el mismo momento en el que se intentaron calificar los hechos como delito de terrorismo y derivaron la causa a la Audiencia Nacional".



La parlamentaria ha señalado que "la sentencia se acatará como se acatan todas; esos chavales van a tener esa pena impuesta si no se remedia de otra manera". "Pero nosotros no estamos para nada de acuerdo con esa imposición de penas, nos parece desmesurada y desproporcionada", ha comentado.



Según ha dicho, "este tipo de actuaciones no avanzan en la convivencia". "Que tengamos un poder judicial que tome estas decisiones no contribuye en nada a que la ciudadanía confíe en el poder judicial", ha opinado, para señalar que se solidarizan con las familias de los condenados.



