Na+ critica que Hualde acudiera a la manifestación del caso Alsasua

Actualizada 28/10/2019 a las 13:22

El portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha manifestado este lunes que le gustaría saber qué le parece a la presidenta del Gobierno foral, María Chivite, que el presidente del Parlamento navarro se manifestara este sábado contra la sentencia del 'caso Alsasua'; mientras que el PSN ha hablado, sobre dicha concentración, de "libre manifestación" y el resto de grupos han valorado la asistencia de miles de personas.



En declaraciones a los medios de comunicación, Javier Esparza ha señalado que el Parlamento "es una institución que representa a todos los navarros" y ha expuesto que "marca un antes y un después" que su presidente participe en la manifestación contra la sentencia. "Es presidente del Parlamento de todos los navarros, de los que fueron y de los que no estuvimos", ha dicho, para añadir que "da la sensación de que aquí se defiende solo a unos".



Por su parte, el socialista Ramón Alzórriz ha hablado del derecho de "libre manifestación", "es una manifestación de apoyo a los chicos que están encarcelados". "Nosotros respetamos y acatamos las sentencias judiciales", ha comentado.



Desde Geroa Bai, Koldo Martínez ha manifestado su "desacuerdo" con la sentencia por "absolutamente desproporcionada para los hechos que ocurrieron en Alsasua". "La Justicia ha de ser proporcional y en este caso no ha sido así", ha opinado, para mostrar su "solidaridad" con los condenados, sus familias y el pueblo de Alsasua. "La justicia o es proporcional o no es justicia", ha dicho.



La portavoz de EH Bildu, Bakartxo Ruiz, ha puesto en valor tanto la concentración del sábado en Pamplona por el 'caso Alsasua' como la movilización en Cataluña contra la sentencia del 'procés'. "Son dos sentencias profundamente injustas y son síntoma de una crisis estructural que afecta al Estado", ha dicho, para señalar que el sábado en Pamplona "la ciudadanía navarra volvió a dar una respuesta contundente y dijo que no se resigna".



El parlamentario de Podemos Mikel Buil ha señalado que el sábado se demostrado que la movilización en torno al 'caso Alsasua' "no pierde músculo", y ha mostrado su "indignación" con la justicia ya que, en este caso, "se vulneran los derechos civiles".



Finalmente, Marisa de Simón, de I-E, ha indicado que "fue una concentración pacífica que demuestra que la sociedad navarra es pacífica, tranquila y sabe hacer sus reivindicaciones en la calle. "Estuvimos porque es desproporcionado el proceso, sin menospreciar a las personas agredidas, pero eso no tiene que ver con el proceso ridículo e injusto con estos jóvenes", ha dicho.

Selección DN+