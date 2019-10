Navarra Suma acusa a Chivite de "engañar" a las madres y padres del IRPF

Actualizada 18/10/2019 a las 18:08

Navarra Suma ha acusado a la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, de "mentir a las madres y padres afectados por la no devolución de las retenciones del IRPF por maternidad y paternidad".



"Con la solución aportada por el Gobierno de Chivite, consistente en hacer deducciones retroactivas en lugar de exenciones retroactivas, se ha engañado a las madres y padres afectados, ya que no se les ha tratado de igual manera que a los del resto de España, tal y como María Chivite se había comprometido", ha criticado la coalición.



Navarra Suma ha afirmado que con el planteamiento del Ejecutivo foral "la mayor parte de las familias se van a ver afectadas de manera negativa, bien porque se van a quedar sin percibir nada o porque la cantidad va a ser menor que la que hubieran ingresado en caso de haberse optado por el sistema de exenciones, mientras que solo en algunos casos sí verán incrementada la cantidad a percibir".



La formación ha opinado que el Gobierno "no ha dado una explicación que resulte satisfactoria acerca de por qué sí es posible la retroactividad en el caso de las deducciones y no en el de las exenciones". Y ha considerado "una burda excusa escudarse en la sentencia del juzgado de Pamplona que lo único que dice es que la doctrina legal del Tribunal Supremo no es aplicable a Navarra porque tenemos competencia para fijar nuestro propio sistema fiscal".



"No sabemos si la razón de Chivite para actuar ha sido que sus socios no le han dejado optar por las exenciones o si lo ha hecho por razones económicas, ya que de esta manera la cuantía económica a devolver va a ser menor", se ha preguntado la coalición que ha asegurado que "cuando el cuatripartito puso en marcha la deducción en lugar de la exención para las madres, con la pretendida excusa de la progresividad, en realidad buscaba ahorrarse un dinero a costa de poner a las madres en peor posición que las del resto del Estado".



En este sentido, ha recordado que el PSN "se mostraba en contra de la deducción en su programa electoral" en el que "decía expresamente" que "recuperaremos la exención por las prestaciones de maternidad y paternidad en la normativa foral".



Navarra Suma ha afirmado que "la solución a la situación generada" debe pasar "por la voluntad política de los legisladores para modificar la normativa". Por ello, ha reclamado que "se devuelva a las madres y padres las cantidades íntegras que pudieron ser exentas y no lo fueron y que los afectados sean tratados del mismo modo que en el resto de España, algo que desde luego no va a suceder con la propuesta de María Chivite, y sin que nadie se quede fuera de las devoluciones o con cantidades inferiores a las que hubiera percibido si se hubiera aplicado el sistema de exenciones".





Te puede interesar

Selección DN+