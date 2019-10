Actualizada 18/10/2019 a las 17:21

Las madres que reclaman la devolución del IRPF de las prestaciones por maternidad se han mostrado "decepcionadas" y "cabreadas" con el Gobierno foral por descartar la exención y plantear una deducción y han lamentado que aunque prometían que "iban a poner a las familias navarras igual que las del resto de España, no va a ser así".

"Esta solución no satisface ni nuestras expectativas ni lo que se nos había prometido hasta la saciedad, obviamente no estamos contentas con esta situación", han declarado.

Así lo han señalado las madres a la salida de la reunión que tenían prevista este viernes con la consejera de Economía y Hacienda del Gobierno de Navarra, Elma Saiz, en la que también ha estado presente la presidenta del Ejecutivo foral, María Chivite.

En representación de las madres, María Mena ha comentado que la deducción que les han planteado el Gobierno es "un lo tomas o lo dejas". "Nos hemos juntado con ellos tanto antes de las elecciones como después, el mensaje que se nos ha transmitido siempre es que se iba a poner una solución para igualarnos al resto de madres de España y no sabemos lo que ha pasado entre medias de la última reunión a esta. De repente, hemos dejado de ser esa prioridad", ha censurado.

En este mismo sentido, Carmen Azpillaga ha manifestado que salen de la reunión "igual de cabreadas y enfadadas que hemos entrado". Un encuentro en el que las representantes del Gobierno les han trasladado "lo que todo el mundo sabe, que no hay exención y sólo hay deducción".

"Esto no es ni lo que nos prometieron ni lo que exigimos, queremos que se nos trate igual que al resto de familias del Estado y con esta solución que ponen sobre la mesa no vamos a estar igual", ha criticado Azpillaga.

Según ha indicado, en la reunión les han precisado que será una deducción "progresiva" que se ejecutará sobre la renta del año 2020, por lo que se hará efectiva en 2021, y que se realizará vía la ley de medidas fiscales.

"No se hará sobre la renta cuando se cobró la prestación sino sobre la del año que viene, algo que tampoco es justo porque habrá muchas familias que les salga peor porque no estarán en la misma situación", ha comentado.

Además, las madres han explicado que en la reunión les han transmitido que esta es "la única solución que pueden tener ahora mismo con plenas garantías jurídicas". "Dicen que con la sentencia es lo único que se puede hacer", han explicado, para añadir que también se "aferran" a que no pueden "tumbar" la ley de deducciones aprobada en 2019, que "no lleva ni un año en vigor".

Ante esta situación, Carmen Azpillaga ha comentado que prevén "seguir con la vía judicial". "Nos habían dicho que no nos iban a llevar a un periplo judicial y ahí nos encaminan, así que seguiremos por ahí. Esto no se ha acabado hoy, ni mucho menos, ellos han puesto sobre la mesa una solución que no nos satisface y nosotras seguiremos por nuestro camino", ha remarcado.

En este sentido, ha recordado que "la sentencia no es firme, cabe recurso y, por tanto, habrá que seguir los pasos que sean necesarios para seguir adelante".

"LA JUSTICIA HA CERRADO LA PUERTA DE LA EXENCIÓN"

Por su parte, el Gobierno de Navarra ha señalado, a través de un comunicado, que en la reunión con las madres María Chivite y Elma Saiz les han transmitido que "conforme se comprometieron a hacer" el Ejecutivo "trabaja en una solución que sea viable jurídicamente". "Entre los escenarios que se han estudiado, el que presenta más garantías es aplicar una deducción y no una exención, ya que la Justicia ha cerrado esa puerta", ha expuesto.

De este modo, según ha indicado el Ejecutivo, "se mantiene el criterio de deducciones en vigor, se dota de seguridad jurídica a la decisión y se simplifica la gestión tanto para el propio colectivo de madres y padres como para la Administración, al hacerse en el mismo acto de presentación de la Declaración de Renta el año próximo".

Además, el Gobierno ha explicado al colectivo de madres y padres que "la solución se está trabajando con los partidos que sustentan el Ejecutivo, dado que esta cuestión no estaba acordada en el acuerdo programático y, por lo tanto, la intención es buscar un consenso en ese marco y que el Gobierno pueda dejar resuelta la solución con la mayor brevedad".

