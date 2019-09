La mayoría de los partidos navarros no quieren nuevas elecciones en España

Actualizada 16/09/2019 a las 13:19

La mayoría de los partidos navarros no son partidarios de la celebración de nuevas elecciones en España y abogan por un gobierno de "progreso" en el país.



En declaraciones a los medios de comunicación, el parlamentario de Navarra Suma José Suárez ha señalado que "todo parece indicar que las izquierdas son incapaces de ponerse de acuerdo", lo que ha calificado como "una torpeza". En cualquier caso, ha señalado que si se diera el escenario de elecciones Navarra Suma está preparada para afrontarlas.



El socialista Ramón Alzórriz ha mostrado una confianza "plena" en la Ejecutiva federal del PSOE en este tema y ha defendido que "lo bueno para España es un gobierno liderado por Pedro Sánchez, un gobierno progresista". No obstante, ha indicado que la Ejecutiva tendrá el apoyo del PSN en cualquiera de los escenarios.



Desde Geroa Bai, Uxue Barkos ha opinado que "el nubarrón principal es la situación misma y que se haya sido incapaz de llegar a una solución" para conformar un Gobierno. "Unas nuevas elecciones no van a solventar la necesidad encontrarse entre diferentes formaciones para llegar a un acuerdo de mayoría progresista", ha dicho, para considerar que es un "fallo tremendo" esa "falta de acuerdo".



El parlamentario de EH Bildu Adolfo Araiz ha señalado que si llegan a producirse elecciones "algunos han jugado con fuego" y "estaríamos en las puertas de una posible involución en el Gobierno del Estado". "Lo valoramos por tanto de forma muy negativa", ha apuntado, para abogar por "impedir que la derecha gobierne". "Entre unos y otros, la casa sin barrer", ha criticado.



El portavoz de Podemos Mikel Buil ha indicado que "más ofertas desde Podemos no se pueden hacer" para intentar llegar a un acuerdo de Gobierno y ha añadido que "no podemos rebajar más nuestra apuesta". "Está en manos del PSOE si quiere gobernar o no", ha señalado.



Ha indicado que "primero hay que llegar a acuerdos sobre medidas concretas y después viene el quién", si bien "se venía de un trabajo de Presupuestos previo". "Esta negociación no ha sido limpia bajo ningún punto de vista", ha criticado y ha señalado que "en España hay cinco fuerzas representando a la ciudadanía y sí o sí va a haber un gobierno de coalición en el futuro".



Finalmente, Marisa de Simón, de Izquierda-Ezkerra, ha manifestado que "no debe haber repetición electoral" y ha señalado que "es posible un gobierno alternativo a las derechas". "Dudo muchísimo de las intenciones PSOE, esperamos que reconsidere su posición y haga posible un gobierno alternativo", ha dicho, para opinar que "esto requiere un acuerdo de programa de mínimos".

