El Parlamento de Navarra lamenta el accidente en Viscofán y apela a la prevención

Actualizada 16/09/2019 a las 12:53

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha aprobado este lunes una declaración institucional en la que lamenta el accidente laboral mortal ocurrido este fin de semana en Viscofán y apela a la necesidad de implantar medias de prevención.



La declaración, que ha sido respaldada por todos los grupos de la Cámara, traslada su pésame y solidaridad a la familia del fallecido y su apoyo a la de operario herido.



Y en relación con ella, todos los portavoces han subrayado la necesidad de adoptar medidas de prevención frente a la siniestralidad laboral, que ha registrado en Navarra un aumento en los últimos meses.

En este sentido, el Parlamento, que guardará un minuto de silencio en el próximo pleno considera necesaria la colaboración entre los diferentes agentes involucrados en la prevención para evitar los accidentes laborales.



Asimismo exige a las empresas y agentes implicados que asuman su responsabilidad de cumplir las normas vigentes y una adecuada formación e información.



"Nos preocupa el aumento de la siniestralidad laboral", ha dicho el portavoz de Navarra Suma, José Suárez, quien ha afirmado que "desde administración y sindicatos deben "estar encima" de este asunto, que reforzaría un Plan de Empleo, en el que el Gobierno "se debe "poner a trabajar" a la vista también de las incertidumbres económicas.



Desde el PSN, Ramón Alzórriz ha indicado que con diálogo social y también en las empresas hay que buscar fórmulas frente a esta "lacra" y para un trabajo de calidad, punto en el que ha indicado que para evitar la precariedad se requiere un Plan de Empleo elaborado "de la mano de los sindicatos que están en el Consejo de Diálogo Social".



Por su parte, la portavoz de Geroa Bai, Uxus Barkos, ha comentado que hay foros para trabajar en materia de siniestralidad pero también "escasez normativa por lo que la reforma laboral no exige" en la materia.



Ha recordado asimismo que existe "un acuerdo amplio sobre políticas activas de empleo, base, núcleo y razón de ser de todo plan de empleo", por lo que "se puede ir a más, pero que no se retrotraiga a la situación cuando no todas las formaciones interesas podían tomar parte de esos acuerdos".



Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha atribuido a la reforma laboral la precariedad incluida la siniestralidad, ha exigido por ello responsabilidad a las empresas para velar por la salud de sus trabajadores y a la administración para hacer cumplir la ley, y descartado a la vista de los datos que un plan de empleo sea "la varita mágica" frente a los accidentes laborales, planes que a su juicio se deben negociar en el CES porque el Consejo de Diálogo Social es el pasado.



"Es un órgano caduco y excluyente, hace falta una más amplio, como el CES, para negociar el plan de empleo", ha dicho el portavoz de Podemos, Mikel Buil, quien ha destacado además que "conforme crece la actividad laboral aumenta la siniestralidad, producto de un mercado precario, de la reforma laboral", por lo que ha recordado que "hay grupos políticos que ya cuentan con mayoría par derogarla".



Por último la portavoz de Izquierda-Ezkerra, Marisa de Simón, ha instado "más inspección, programas de vigilancia reforzando visitas a las empresas y haciendo un seguimiento, y responsabilidad y compromiso empresarial con la ley de seguridad laboral".



Y al respecto ha apuntado que se ha registra "un ascenso grave, continuado y paulatino" de la siniestralidad laboral que tiene como causas "las cadenas de contratación que impiden hacer un seguimiento del cumplimiento de la ley y la precariedad por dos reformas laborales".

