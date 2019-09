Fiestas de este jueves 12 de septiembre en Navarra

12/09/2019 a las 06:00

Andosilla 12:00 a 13:00 h. Encierro de reses bravas. Ganadería “Estenaga” de Espronceda. Director de lidia “Baby” 13:30 h. Pasacalles con la Charanga “La Ribera” 13:30 h. Vermut en su sede. Peña “El Motarron”. (Previo pago). 13:30 h. La Comparsa de gigantes y cabezudos recorrerán nuestras calles del centro. 14:30 h. Paella en el Corro amenizada por la charanga “LA RIBERA”. (Precio ticket 6€). 17:30 a 18:30 h. Encierro de reses bravas. Ganadería “Estenaga” de Espronceda. Director de lidia “Baby” 18:00 a 19:00 h. Animación de calle a cargo de “Zarramacatillo” desde la plaza del Ayuntamiento. 18:40 h. Salida de la sede del Motarrón a la plaza con la Charanga “La Ribera” 19:00 h. 4º Espectáculo taurino “Desafio Hispano-Frances” con 3 toros y 5 vacas. 19:05 a 20:00 h. Tokan 2 La Polla en la carretera organizado por “Herriko Gazteak”. 20:30 h. Pasacalles con la Charanga “La Ribera” 21:00 a 22:00 h. Espectáculo en el corro el gran “Mago Tutan” el mago más famoso de la tele. 22:15 h. Toro de fuego. A continuación, toro de agua, patrocinado por la “Borraja” 01:00 a 02:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería “Quique Dominguez” de Funes. Director de Lidia “Puskas” 02:15 a 03:45 h. B a t u c a d a “ Soronga Percursion” por la carretera.



Ansoáin 17:00 Pasacalles con la Txaranga Entalpia 18:00 Chupinazo en la plaza Consistorial* Aperitivo popular Comparsa de gigantes y cabezudos de Ansoáin 19:30 Euskal dantzak con el grupo Eguzki Eder. Plaza Berria Bailables con gaiteros y txistularis. Plaza Berria Encierro Txiki. Parque Zelaia 20:00 Concierto con el grupo Katxarrakos. Plaza Rafael Alberti 22:00 Toro de fuego. Parque Zelaia 23:30 Play back. En las Txoznas (calle Canteras).



Arróniz. 11 h. En el atrio inscripciones para el campeonato relámpago de Mus y brisca 11:15 h. Comienzo del campeonato de Mus y brisca, con sendos trofeos de jamón para primeros y segundos. 13:30 h. En el atrio, actuación de la Banda Mendi- Zarra. 15 h. En el atrio, pochada popula. A los postres Bingo express organizado por el C.D. Zarramonza y sobremesa animada con Los Andus. 19 h. encierro de las reses bravas (ganadería Pedro Domínguez de Funes). 20 h. En la Plaza capea popular . . 21 h. En la Fuente, disco móvi. 21:45 h. Torico de fuego siguiendo el itinerario de costumbre. 00:30 h. Nuevo encierro nocturno de reses bravas, con ambientación musical. 01:30 h. En la Fuente, disco móvil hasta las 3:30 h. 01:30 h. Pasacalles nocturno por txabiskes acompañados de la txaranga Mendi-Zarra.



Artajona 12 h, Ronda de pinchos acompañada por los gaiteros y los gigantes de Artajona. Salida de La Quinta. 13:00 h Misa solemne en la parroquia de San Pedro 14:00 h Vermut acompañado por los gaiteros de Artajona 14:30 h Comida en el club de jubilados. Los bonos se podrán adquirir en las oficinas municipales antes del 5 de septiembre al precio de 10 euros empadronados y 30 euros no empadronados. 17:00 a 18:30 h Mariachi Los Cazahuates en La Quinta 19:00 a 20:30 h GRAN PRIX en la Plaza de los Fueros 21:00 h Torico de fuego por la calle Hospital 21:30 h Concierto de “La Tribu Obembe” en la Empedrada.



Azagra 10:00 h. Almuerzo popular en el Raso Mayoral. Colabora Cruz Roja Azagra. 11:00 h. Dianas y pasacalles con la Comparsa de Gigantes y Cabezudos y la Charanga Los Rrotundos. Recorrerán la Avda. La Paz, C/ Ramón y Cajal, C/ San Francisco Javier y C/ Entre Ríos. 12:00 h. Encierro de reses bravas de la ganadería José Arriazu e hijos. 13:00 h. Desde el Ayuntamiento salida de las Peñas con la Charanga los Rrotundos para las tradicionales rondillas. Tema de los disfraces: Peña “El Jolgorio”: “El Rey León”. Peña “La Resaka”: “Fama a Bailar” 14:30 h. Comidas en Las Peñas. En la Peña “La Resaka” Menú adulto: Centros de ensalada de paté con frutos rojos, Fritos variados, Costillas de cerdo asadas con patatas panaderas, sorbete, Café, Vino, agua, gaseosa y pan. Precio: Socios 12€ y no socios 22€; Menú infantil: Lomo con patatas fritas, helado, agua y refrescos. Precio: Socios 5€ y no socios 12€. Apuntarse en la Peña hasta el día 5 de septiembre en los horarios que se anunciará. 17:00 h. Salida desde el Ayuntamiento la Charanga los Rrotundos hasta la Plaza de Toros. 17:30 h. En la Plaza de Toros, Concurso de Anillas con vacas de Arriazu y recortadores de primer nivel, seguidamente becerrada para las Peñas y Quintos. 19:30 h. Encierro de reses bravas de la ganadería José Arriazu e hijos. Durante el encierro, “Encuentro” en la Peña La Resaka para continuar con la fiesta. Después, saldremos de rondas todos juntos. Seguidamente, en la Plaza de los Fueros, BINGO en beneficio de Cruz Roja y Cáritas. 21:00 h. En la Plaza de los Fueros Verbena Familiar con la orquesta Vendetta Show. A continuación, Torico de Agua. 00:30 h. En la Plaza de los Fueros Verbena con la orquesta Vendetta Show. 00:30 h. En la Peña El Jolgorio, XI Concurso de Lanzamiento de Alpargata. Inscripción media hora antes del comienzo en el local.



Cárcar 12:00 a 13:00h. Espectáculo taurino para niños, encierro simulado, hinchables…. en la Plaza de Arriba 13:00h. Degustación de Tortillas de Bacalao, colabora Asensio de la sidrería Itxas Buru 18:00 - 20:00h. Encierro y capea con la ganadería de Eulogio Mateo de Cárcar. 20:00h. Bajada al Paredón acompañados por la comparsa de Gigantes 20:30 - 22:00h. Baile con Disco Music. 22:00h. Toro de agua y toro de fuego. 22:30h. Cena de Cuadrillas. Cada cuadrilla llevará su cena y cenaremos todos juntos en el Paredón. 00:00h. Sobremesa amenizada por la humorista Aroa Berrozpe. 02:00h. Toro de fuego con borrachos para los valientes, os esperamos!!



Sangüesa 08.00 Dianas de la Asociación Banda Municipal de Sangüesa y de los Gaiteros de Sangüesa. 09.00 Encierro de novillos de la ganadería de Palmosilla de Tarifa (Cádiz). A continuación Encierro txiki, suelta de vaquillas y pasacalles de la Ilunberriko Txaranga. 10.45 Alkate soinua a cargo de los Txistularis de Sangüesa. 11.00 La Corporación Municipal acompañada de la Bandera de la Ciudad, Maceros, Comparsa de Gigantes y Cabezudos, Gaiteros, Grupo Rocamador de Danzas, Txistularis y Asociación Banda Municipal de Sangüesa desfilará hasta la Iglesia de Santiago para participar en la Procesión y en la Misa Mayor, en la que intervendrán los Auroros. A continuación Concierto de la Asociación Banda Municipal de Sangüesa. 17.00 Desfile desde las Arcadas hasta la Plaza de Toros de la Txaranga, Gaiteros, Mulillas, Caballero en plaza y Asociación Banda Municipal. 17.30 Festival Taurino con 5 novillos de la ganadería de La Palmosilla de Tarifa (Cádiz), 4 novillos para los toreros David Luguillano y Jesulín de Ubrique y 1 novillo para el novillero Clemente Jaume. A continuación del festejo taurino se procederá al desencajonamiento de las reses que se lidiarán el sábado 14 de septiembre. Regreso de la Ilunberriko Txaranga, mozos y mozas a la Calle Mayor. 18.00 - 19.00 “Gorgorito contra los caníbales”. Marionetas de Maese Villarejo en la Plaza Santa Catalina. 19.30 - 20.30 Verbena en la Galería con la Orquesta Jamaica Show. 21.15 En las Arcadas, Bailes Populares con los Gaiteros de Sangüesa. 22.00 Toros de Fuego. A continuación Subidica al Prau con la Ilunberriko Txaranga 23.30 - 02.20 Baile Joven con “Azca DJ” en el Prau. 01.20 Jota vieja y Bajadica del “Práu” con la Ilunberriko Txaranga 01.45 - 04.45 Verbena en la Galería.

Selección DN+