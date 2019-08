La navarra Nucaps Nanotechnology, startup finalista de South Summit 2019

Actualizada 11/08/2019 a las 17:33

El proyecto navarro Nucaps Nanotechnology es una de las cien iniciativas finalistas de la competición de South Summit 2019, elegidas entre los más de 3.700 que se han presentado a esta edición con un 62% de startups internacionales. Entre los participantes, destacan por ser más representativos aquellos creados en países como Estados Unidos, Colombia, Israel, India o Reino Unido.

Un comité de 150 expertos formado por inversores y referentes en innovación de las corporaciones ha realizado un proceso de valoración en el que ha tenido en cuenta, entre otros parámetros: la innovación del proyecto, su escalabilidad o la capacidad interna para crecer, el equipo de profesionales que forma el proyecto y el interés de inversión que pueda generar.

La startup navarra, liderada por Mariano Oto (CEO), ha desarrollado nanotecnología natural para la encapsulación y administración oral de sustancias bioactivas y microorganismos. Estas nanocápsulas protegen los activos, aumentan su vida útil y su estabilidad y mejoran su solubilidad y su absorción, ha explicado South Summit en un comunicado.

Las finalistas participarán en un 'Mentoring Program' personalizado impartido por la red de mentores de South Summit, dividido en tres sesiones y calendarizado para las próximas semanas. Podrán aprender tácticas para mejorar su discurso y posicionar su proyecto.

También se celebrará el lunes día 30 de septiembre un 'Bootcamp', como cita previa a South Summit. Durante la formación, las startups finalistas contarán con un equipo a su disposición para trabajar de forma intensiva el networking y el desarrollo de habilidades para dirigirse a un inversor o a una corporación para desarrollar negocio conjunto. De hecho, durante el propio 'Bootcamp' los proyectos ya podrán comenzar a hacer networking con los principales agentes del ecosistema emprendedor que participarán también en el propio South Summit.

Durante South Summit 2019 los finalistas tendrán que enfrentarse en diferentes sesiones y en formato pitch ante un prestigioso jurado formado por los principales agentes del ecosistema emprendedor. En concreto, en los dos primeros días del encuentro se elegirá a una startup ganadora de cada vertical temático: Healthcare & Biotech; Marketing & Content; Fintech & Insurtech; Travel & Tourism; Consumer Solutions; Cutting Edge Technologies; Digital Business & Government; Energy & Sustainability; Smart Mobility & Logistics; y Educación con Enlighted.

Las ganadoras de cada vertical competirán entre ellas y el último día se anunciará la gran vencedora de South Summit Madrid 2019, además de los proyectos distinguidos como 'más innovador', 'más escalable' y con 'mejor equipo'. En la edición de 2018 la triunfadora del encuentro fue Amadix, un proyecto enfocado en realizar pruebas innovadoras y no invasivas para el diagnóstico temprano del cáncer de colon, pulmón y páncreas.

Otros casos de éxito de South Summit han sido los de Wallbox, ganadora en 2017 y presente ahora mismo en 19 países, que prevé cerrar este año con una facturación de 17 millones de euros o Spotahome, vencedora en 2016 desde cuando ha conseguido levantar 65 millones de dólares de financiación y que ya está trabajando en 65 países.

Además, durante South Summit Madrid 2019, que se celebrará del 2 al 4 de octubre en el espacio de innovación La Nave, también se proporcionará a cada uno de los 100 finalistas una agenda de reuniones 'one on one' con corporaciones en búsqueda activa de innovación e inversores nacionales e internacionales y los fondos de Venture Capital más destacados del ecosistema emprendedor, como Softbank, Northzone, Balderton, Atomico, Index Ventures, Accel, Seaya Ventures o e.Ventures.

El 95% de las startups que han participado en anteriores ediciones de South Summit powered by IE University siguen en activo y han conseguido levantar más de 2.600 millones de dólares en diferentes rondas de financiación con historias de éxito como Cabify, Typeform, Drivy, Glovo o Spotahome, además de numerosos acuerdos de colaboración con corporaciones.

